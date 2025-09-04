Nenápadná slovenská atrakcia zaujala aj v zahraničí. Ocenili ju ako jednu z najkrajších na svete - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nenápadná slovenská atrakcia zaujala aj v zahraničí. Ocenili ju ako jednu z najkrajších na svete
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Ilustračná fotografia.

Kuchyňa našich predkov ohúrila svet. Toto sú slovenské špeciality, ktoré turistom zachutili najviac

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

SLEDUJE NÁS 207 421 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nenápadná slovenská atrakcia zaujala aj v zahraničí. Ocenili ju ako jednu z najkrajších na svete

— Foto: Dobré noviny, Google Maps

Čo Slováci možno prehliadajú, cudzincov nadchlo.

Slovensko má miesto, ktoré poznali najmä domáci. Teraz sa však o ňom píše aj vo svetových médiách – a to nie náhodou. ArchDaily, popredný architektonický portál, ho zaradil medzi 25 najkrajších na svete.

Výhľad až do troch krajín

Ide o vyhliadkovú vežu na Devínskej Kobyle v Bratislave. Stavba s trojuholníkovým pôdorysom symbolicky odkazuje na to, že z nej možno dovidieť až do troch susedných krajín – Rakúska, Maďarska a Česka. „Vežu od začiatku tohto roka navštívilo 116-tisíc ľudí,“ uviedol v reportáži TV JOJ starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SAMUEL | FOTOGRAF | BRATISLAVA | LIPTOV (@sam.melich)

Veža má výšku 21,26 metra, váži 23,4 tony a vedie na ňu 112 schodov. Najvyššia plošina je 20 metrov nad terénom a ponúka panoramatický pohľad nielen na Bratislavu, ale aj na Viedeň, Budapešť, Brno či Malé Karpaty.

Architektúra inšpirovaná prírodou

Autormi návrhu sú Architekti Šebo Lichý. Trojuholníkový tvar konštrukcie odzrkadľuje jedinečnú polohu miesta – priesečník troch štátov. Jej vzhľad podľa tvorcov pripomína aj modlivku zelenú, ktorá žije v okolitej prírode.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Dobré noviny z Bratislavy

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.