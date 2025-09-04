Nenápadná slovenská atrakcia zaujala aj v zahraničí. Ocenili ju ako jednu z najkrajších na svete
Čo Slováci možno prehliadajú, cudzincov nadchlo.
Slovensko má miesto, ktoré poznali najmä domáci. Teraz sa však o ňom píše aj vo svetových médiách – a to nie náhodou. ArchDaily, popredný architektonický portál, ho zaradil medzi 25 najkrajších na svete.
Výhľad až do troch krajín
Ide o vyhliadkovú vežu na Devínskej Kobyle v Bratislave. Stavba s trojuholníkovým pôdorysom symbolicky odkazuje na to, že z nej možno dovidieť až do troch susedných krajín – Rakúska, Maďarska a Česka. „Vežu od začiatku tohto roka navštívilo 116-tisíc ľudí,“ uviedol v reportáži TV JOJ starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.
Veža má výšku 21,26 metra, váži 23,4 tony a vedie na ňu 112 schodov. Najvyššia plošina je 20 metrov nad terénom a ponúka panoramatický pohľad nielen na Bratislavu, ale aj na Viedeň, Budapešť, Brno či Malé Karpaty.
Architektúra inšpirovaná prírodou
Autormi návrhu sú Architekti Šebo Lichý. Trojuholníkový tvar konštrukcie odzrkadľuje jedinečnú polohu miesta – priesečník troch štátov. Jej vzhľad podľa tvorcov pripomína aj modlivku zelenú, ktorá žije v okolitej prírode.