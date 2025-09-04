Nabudúce už nevyhráš, frflalo jej okolie. Z nízkej outsiderky napokon vyrástla úspešná Slovenka
Svoje detstvo obetovala disciplíne, no nikdy to neoľutovala.
Od detstva sa venovala rôznym športom, vyskúšala si plávanie aj gymnastiku, no až keď prvýkrát vkročila na tenisový kurt, objavila svoju životnú vášeň. Už po dvoch týždňoch tréningu odišla na svoj prvý turnaj a chvíle strávené s raketou v ruke si tak zamilovala, že tenisu napokon zasvätila celé svoje detstvo.
Nič z toho však nebrala ako obetu. Tenis bol jej život a čas, ktorý mu venovala, si naplno užívala. A hoci jej ľudia z okolia po každom víťazstve zvykli hovoriť, že nabudúce už určite nevyhrá, nikdy sa tým nenechala odradiť, práve naopak. Vďaka svojej odhodlanosti nakoniec skutočne uspela.