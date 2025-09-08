Zaťala sa, že sa už nikdy nevydá. Týchto päť známych žien našlo pána pravého až v zrelšom veku
Niektoré z nich kráčali pred oltár po prvý raz, iné sa vydávali už niekoľkokrát.
Poznáte to staré známe „život mieni, no láska mení“? Svoje o tom vedia niektoré celebritné dámy, ktoré toho svojho pravého našli až v zrelšom veku a neváhali sa s ním postaviť aj pred oltár. A hoci jedna z nich dokonca po prvom nevydarenom vzťahu vyhlasovala, že sa už nikdy nevydá, nakoniec manželstvu dala opäť šancu.
5. Helena Vondráčková
Na začiatku im nik nefandil, dnes sú spolu už 22 rokov. Helena Vondráčková a Martin Michal postupom času všetkým dokázali, že je ich láska ozajstná a že sa majú skutočne radi. Začiatky vzťahu umelkyne a manažéra pritom neboli vôbec ľahké, Helenin o dvanásť rokov mladší priateľ sa jej rodine nikdy nepáčil.
Ona sa ho však za žiadnych okolností vzdať nechcela a svoju lásku si vydupala. „Som veľmi rada, že navzdory prognózam sme stále spolu a máme sa radi. Veľmi sa milujeme. Môj manžel je mojím bodyguardom a ochrancom,“ vyznala sa pre portál Život v Česku.
4. Karin Majtánová
Láska kedysi narobila v živote Karin Majtánovej poriadne problémy a po náročnom období tak na svadbu zanevrela. „Na inštitúciu manželstva som trošku zatrpkla a už nikdy by som sa nevydala. Viem, že nikdy sa nemá hovoriť nikdy, ale v tomto mám už definitívne jasno,“ vyhlásila Karin pred rokmi v rozhovore pre Šarm.
Lenže ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Keď príde láska, všeličo v živote prehodnotíte. Stalo sa to aj Karin, ktorá v auguste 2021 napokon povedala áno dlhoročnému partnerovi Petrovi Kremnickému.
3. Anna Polívková
Vo svojich 45 rokoch sa po prvýkrát vydala za svojho osudového muža aj dcéra Bolka Polívku. Herečka Anička Polívková sobáš držala v tajnosti a za manžela si zobrala Taliana Giuseppeho. „Anča je odmalička introvert, zvlášť keď ide o jej súkromie. Šoubiznis nemá rada, aj keď v ňom pracuje. O svojej práci hovoriť dokáže, ale o osobnom živote mlčí ako hrob. Koľkokrát aj predo mnou,“ prezradila denníku Blesk Aničkina matka, herečka Evelyna Steimarová.