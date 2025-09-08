Zaťala sa, že sa už nikdy nevydá. Týchto päť známych žien našlo pána pravého až v zrelšom veku - Dobré noviny
Zaťala sa, že sa už nikdy nevydá. Týchto päť známych žien našlo pána pravého až v zrelšom veku
Zaťala sa, že sa už nikdy nevydá. Týchto päť známych žien našlo pána pravého až v zrelšom veku

— Foto: Instagram @aneta_pariskova_official, Reprofoto @helenavondrackovacz

Niektoré z nich kráčali pred oltár po prvý raz, iné sa vydávali už niekoľkokrát.

Poznáte to staré známe „život mieni, no láska mení“? Svoje o tom vedia niektoré celebritné dámy, ktoré toho svojho pravého našli až v zrelšom veku a neváhali sa s ním postaviť aj pred oltár. A hoci jedna z nich dokonca po prvom nevydarenom vzťahu vyhlasovala, že sa už nikdy nevydá, nakoniec manželstvu dala opäť šancu.

5. Helena Vondráčková

Na začiatku im nik nefandil, dnes sú spolu už 22 rokov. Helena Vondráčková a Martin Michal postupom času všetkým dokázali, že je ich láska ozajstná a že sa majú skutočne radi. Začiatky vzťahu umelkyne a manažéra pritom neboli vôbec ľahké, Helenin o dvanásť rokov mladší priateľ sa jej rodine nikdy nepáčil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Helena Vondráčková ® (@helenavondrackovacz)

Ona sa ho však za žiadnych okolností vzdať nechcela a svoju lásku si vydupala. „Som veľmi rada, že navzdory prognózam sme stále spolu a máme sa radi. Veľmi sa milujeme. Môj manžel je mojím bodyguardom a ochrancom,“ vyznala sa pre portál Život v Česku.

4. Karin Majtánová

Láska kedysi narobila v živote Karin Majtánovej poriadne problémy a po náročnom období tak na svadbu zanevrela. „Na inštitúciu manželstva som trošku zatrpkla a už nikdy by som sa nevydala. Viem, že nikdy sa nemá hovoriť nikdy, ale v tomto mám už definitívne jasno,“ vyhlásila Karin pred rokmi v rozhovore pre Šarm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Karin Majtánová (@majtanovak)

Lenže ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Keď príde láska, všeličo v živote prehodnotíte. Stalo sa to aj Karin, ktorá v auguste 2021 napokon povedala áno dlhoročnému partnerovi Petrovi Kremnickému.

3. Anna Polívková

Vo svojich 45 rokoch sa po prvýkrát vydala za svojho osudového muža aj dcéra Bolka Polívku. Herečka Anička Polívková sobáš držala v tajnosti a za manžela si zobrala Taliana Giuseppeho. „Anča je odmalička introvert, zvlášť keď ide o jej súkromie. Šoubiznis nemá rada, aj keď v ňom pracuje. O svojej práci hovoriť dokáže, ale o osobnom živote mlčí ako hrob. Koľkokrát aj predo mnou,“ prezradila denníku Blesk Aničkina matka, herečka Evelyna Steimarová. 

