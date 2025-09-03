FOTO: Motor kvičí, koleso buchoce, ale ideme. Petrovi a Eugenovi sa na legendárnej Felicii podarilo nemožné - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
FOTO: Motor kvičí, koleso buchoce, ale ideme. Petrovi a Eugenovi sa na legendárnej Felicii podarilo nemožné
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Ilustračná fotografia.

Kuchyňa našich predkov ohúrila svet. Toto sú slovenské špeciality, ktoré turistom zachutili najviac

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

SLEDUJE NÁS 207 413 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

FOTO: Motor kvičí, koleso buchoce, ale ideme. Petrovi a Eugenovi sa na legendárnej Felicii podarilo nemožné

Peter, Eugen a ich Felicia.
Peter, Eugen a ich Felicia. — Foto: Instagram/peter_d_13, nadoraz

Tachometer ukazuje 26 500 kilometrov, teplomer mínus štyri stupne, auto dožíva, ale stále ide, informovali mladíci pred koncom svojej cesty.

Viete si predstaviť, že by ste na Felicii dorazili až na najsevernejší bod Aljašky? Hoci to znie ako sci-fi, dvom mladým Slovákom sa to skutočne podarilo. Vydali sa na dobrodružnú cestu autom, ktoré je v mnohých rodinách súčasťou nestarnúcich historiek, najazdili už viac než 26-tisíc kilometrov a ďalšie ich ešte čakajú.

Zvládli to bez klimatizácie

Peter a Eugen nie sú žiadni amatéri. S Feliciou sa už v minulosti dostali až do Ojmjakonu, čo je najchladnejšie obývané miesto na svete. Potom sa však rozhodli pre opačný extrém, autom vyrazili na jedno z najhorúcejších miest planéty a tam ich dobrodružstvo rozhodne nekončilo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Adventurus 🇸🇰 (@peter_d_13)

„Death Valley, USA – najteplejšie miesto na svete! My dvaja s Feliciou. Podarilo sa!!! 45 dní, 18 500 km, + 51°C bez KLIMATIZÁCIE (pokazila sa). Údolím smrti to ale nekončí. Naším konečným cieľom je najsevernejší bod Aljašky, kde je možné dôjsť autom. Ďakujeme všetkým za podporu, na jeseň sa môžete tešiť na YouTube seriál,“ napísal Peter začiatkom augusta na Instagram.

Teplo znáša horšie ako mrazy

V tom čase mali už spolu s Eugenom za sebou historický moment. Ich Felicia s košickými značkami sa totiž objavila priamo na Times Square v New Yorku a jej fotografia na internete vzbudila zaslúženú pozornosť. Do USA najskôr dorazilo samotné auto, trvalo to vyše mesiaca a dvojica za ním následne priletela. Práve tam sa začala ich veľká cesta, ktorú na sociálnych sieťach sledujú tisíce Slovákov.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.