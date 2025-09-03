FOTO: Motor kvičí, koleso buchoce, ale ideme. Petrovi a Eugenovi sa na legendárnej Felicii podarilo nemožné
Tachometer ukazuje 26 500 kilometrov, teplomer mínus štyri stupne, auto dožíva, ale stále ide, informovali mladíci pred koncom svojej cesty.
Viete si predstaviť, že by ste na Felicii dorazili až na najsevernejší bod Aljašky? Hoci to znie ako sci-fi, dvom mladým Slovákom sa to skutočne podarilo. Vydali sa na dobrodružnú cestu autom, ktoré je v mnohých rodinách súčasťou nestarnúcich historiek, najazdili už viac než 26-tisíc kilometrov a ďalšie ich ešte čakajú.
Zvládli to bez klimatizácie
Peter a Eugen nie sú žiadni amatéri. S Feliciou sa už v minulosti dostali až do Ojmjakonu, čo je najchladnejšie obývané miesto na svete. Potom sa však rozhodli pre opačný extrém, autom vyrazili na jedno z najhorúcejších miest planéty a tam ich dobrodružstvo rozhodne nekončilo.
„Death Valley, USA – najteplejšie miesto na svete! My dvaja s Feliciou. Podarilo sa!!! 45 dní, 18 500 km, + 51°C bez KLIMATIZÁCIE (pokazila sa). Údolím smrti to ale nekončí. Naším konečným cieľom je najsevernejší bod Aljašky, kde je možné dôjsť autom. Ďakujeme všetkým za podporu, na jeseň sa môžete tešiť na YouTube seriál,“ napísal Peter začiatkom augusta na Instagram.
Teplo znáša horšie ako mrazy
V tom čase mali už spolu s Eugenom za sebou historický moment. Ich Felicia s košickými značkami sa totiž objavila priamo na Times Square v New Yorku a jej fotografia na internete vzbudila zaslúženú pozornosť. Do USA najskôr dorazilo samotné auto, trvalo to vyše mesiaca a dvojica za ním následne priletela. Práve tam sa začala ich veľká cesta, ktorú na sociálnych sieťach sledujú tisíce Slovákov.