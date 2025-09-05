Onkológia sa stala ich druhým domovom. Patrikova rodina čelí neznesiteľnej záťaži, potrebujú podporu
Patrik má len 14 rokov, no bojuje o život.
Patrik má 14 rokov. Mal by si užívať školské prestávky so spolužiakmi, chodiť na tréningy a plánovať si budúcnosť. Namiesto toho vedie už niekoľko mesiacov ten najťažší zápas – zápas o vlastný život. Patrikovi lekári diagnostikovali zhubné onkologické ochorenie – sarkóm v brušnej dutine s metastázami na pľúcach.
Začalo to bolesťou brucha
Jeho príbeh začal nenápadne – minulý rok sa sťažoval na silné bolesti brucha. Lekári objavili nádor, ktorý sa musel okamžite riešiť. Nasledovali hospitalizácie, náročné operácie v Košiciach aj Bratislave, chemoterapie a ďalšie zákroky. Patrik už má za sebou nespočetné množstvo dní v nemocničnej posteli, no choroba sa napriek liečbe vrátila. Momentálne pokračuje v užívaní chemoterapie v tabletkovej aj infúznej forme a rodina s napätím čaká na ďalšie rádioterapie.
Patrik však nie je len pacient. Je syn, brat a kamarát. Je súčasťou veľkej rodiny – má ešte osem súrodencov, z ktorých šesť je stále neplnoletých. Pre rodičov je starostlivosť o všetky deti obrovskou výzvou, no nikdy by ich nenechali bez opory. Mamina trávi väčšinu času s Patrikom v nemocnici, zatiaľ čo otec sa snaží balansovať medzi prácou, cestovaním za synom a starostlivosťou o ďalšie deti.