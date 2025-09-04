Urobil to ako zo starej školy a navštívil jej otca. Tieto hviezdne svadby nás čakajú v najbližších mesiacoch - Dobré noviny
Urobil to ako zo starej školy a navštívil jej otca. Tieto hviezdne svadby nás čakajú v najbližších mesiacoch
Urobil to ako zo starej školy a navštívil jej otca. Tieto hviezdne svadby nás čakajú v najbližších mesiacoch

Vľavo speváčka Dara Rolins s Pavlom Nedvědom. — Foto: Instagram @ georginagio, dararolins_vermi

O celebritné zásnuby nie je núdza.

Niektoré prebehli prekvapujúco, iné zase ako zo starej školy. Reč je o zásnubách, ktorými sa v poslednej dobe pochválili mnohé známe páry, ktoré sa chystajú navždy spojiť svoje životy. Pozrite sa s nami, aké hviezdne svadby nás čakajú v najbližšom období.

Prečítajte si tiež: Lásky celebrít, ktoré prišli až v zrelom veku. Títo slávni ľudia dokazujú, že Amor sa môže trafiť aj neskôr

4. Dara Rolins a Pavel Nedvěd

Začiatkom roka Dara Rolins prekvapila fanúšikov, keď zverejnila fotografiu so zásnubným prsteňom, pričom novinku, že sa bude vydávať, neskôr sama potvrdila. Známa speváčka a jej snúbenec, bývalý futbalista Pavel Nedvěd, tvoria nerozlučný pár už tri roky a teraz plánujú svoju lásku spečatiť i pred oltárom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

„Bolo to veľmi magické, to priznávam. Bola som o ruku požiadaná pár minút po polnoci za zvukov ohňostroja, takže sme mali úplne fantastickú, romantickú kulisu. A priznám sa, že som to naozaj nečakala. Vedela som, že to má Pavlík v hlave, ale nevedela som, že sa to stane v ten deň, v ten okamih,“ priznala Dara pre TV Markíza.

Adela Vinczeová a Tomáš Bezdeda (vľavo) a Jennifer Aniston a Brad Pitt (vpravo).
Prečítajte si tiež: Volajú si a radi sa aj stretnú. Toto sú slávne páry, ktoré aj po rozchode zostali dobrými priateľmi

3. Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Svadobné zvony zaznejú aj slávnemu futbalistovi a jeho životnej partnerke. Po ôsmich rokoch vzťahu sa totiž obaja partneri s fanúšikmi podelili o radostnú správu. Na sociálne siete pridali fotografiu ich rúk – a na tej Georgininej sa leskne obrovský prsteň. „Áno, vezmem si ťa. V tomto aj vo všetkých mojich životoch,“ odkázala Cristianovi.

