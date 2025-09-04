Urobil to ako zo starej školy a navštívil jej otca. Tieto hviezdne svadby nás čakajú v najbližších mesiacoch
O celebritné zásnuby nie je núdza.
Niektoré prebehli prekvapujúco, iné zase ako zo starej školy. Reč je o zásnubách, ktorými sa v poslednej dobe pochválili mnohé známe páry, ktoré sa chystajú navždy spojiť svoje životy. Pozrite sa s nami, aké hviezdne svadby nás čakajú v najbližšom období.
4. Dara Rolins a Pavel Nedvěd
Začiatkom roka Dara Rolins prekvapila fanúšikov, keď zverejnila fotografiu so zásnubným prsteňom, pričom novinku, že sa bude vydávať, neskôr sama potvrdila. Známa speváčka a jej snúbenec, bývalý futbalista Pavel Nedvěd, tvoria nerozlučný pár už tri roky a teraz plánujú svoju lásku spečatiť i pred oltárom.
„Bolo to veľmi magické, to priznávam. Bola som o ruku požiadaná pár minút po polnoci za zvukov ohňostroja, takže sme mali úplne fantastickú, romantickú kulisu. A priznám sa, že som to naozaj nečakala. Vedela som, že to má Pavlík v hlave, ale nevedela som, že sa to stane v ten deň, v ten okamih,“ priznala Dara pre TV Markíza.
3. Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez
Svadobné zvony zaznejú aj slávnemu futbalistovi a jeho životnej partnerke. Po ôsmich rokoch vzťahu sa totiž obaja partneri s fanúšikmi podelili o radostnú správu. Na sociálne siete pridali fotografiu ich rúk – a na tej Georgininej sa leskne obrovský prsteň. „Áno, vezmem si ťa. V tomto aj vo všetkých mojich životoch,“ odkázala Cristianovi.