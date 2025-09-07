Nie sú zlí, len nároční.Tieto plemená psov nie sú pre každého, potrebujú výcvik a skúseného majiteľa
Tento zoznam by mal poznať každý budúci majiteľ.
Mnohí ľudia snívajú o vernom štvornohom priateľovi. No zatiaľ čo niektoré plemená sú ideálne pre začiatočníkov, iné vyžadujú veľa trpezlivosti, skúseností a dôsledného vedenia. Ak chýba správny prístup, z rodinného spoločníka sa môže stať problém, ktorý ohrozuje nielen majiteľa, ale aj jeho okolie.
Ako upozorňuje český portál dotyk.cz, existuje niekoľko plemien, ktoré majú vrodený silný ochranný inštinkt či lovecký pud. Hoci agresivita nie je výsadou žiadneho konkrétneho psa a prejaviť sa môže u každého, pri týchto plemenách je riziko správania bez správnej výchovy podstatne vyššie.
Častým omylom je predstava, že určité plemená sú „zlé“ alebo „nebezpečné“. Pravda je však iná – rozhodujúci je spôsob výchovy, socializácie a celkový prístup majiteľa. Odborníci pripomínajú, že práve skorá socializácia a pravidelný výcvik dokážu výrazne znížiť riziko problémového správania.
Portál preto zostavil zoznam plemien, ktoré môžu byť pri nedostatočnom vedení náročné alebo rizikové.
12. Československý vlčiak
Rebríček otvára plemeno vyšľachtené krížením nemeckého ovčiaka a karpatského vlka. Československý vlčiak je silný ochranca so sklonom byť odťažitý k cudzím ľuďom. Vďaka výraznému loveckému pudu môže byť nepredvídateľný najmä pri kontakte s menšími psami.
11. Cane corso
Na jedenástej priečke sa umiestnil mohutný pes s pôvodom v starovekom Ríme. Cane corso patrí medzi skvelých strážcov, no ak mu majiteľ nevenuje dostatok času a výcviku, môže sa správať agresívne.
10. Bulteriér
Do prvej desiatky sa dostal aj svalnatý a oddaný bulteriér. Napriek svojej vernosti potrebuje skúseného psovoda, pretože inak môže vykazovať útočné sklony.
9. Rodézsky ridžbek
Ridžbeky boli vyšľachtené na ochranu fariem pred divou zverou. Tento pes potrebuje dôsledný výcvik, pevnú ruku a jasné hranice. V opačnom prípade môže svojou silou prerásť majiteľovi cez hlavu.