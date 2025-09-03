Má 92, no telo ako dvadsaťročná. Odhodlaná babička prekonáva rekordy a búra všetky mýty o starnutí
Vedci z nej padajú na zadok.
Ľudia v jej veku sú obvykle radi, keď prejdú krátku trasu do obchodu či zdolajú niekoľko schodov. Deväťdesiatdvaročná Emma Maria Mazzenga však ukazuje, že staroba môže vyzerať aj inak. Zatiaľ čo jej rovesníci zápasia s chorobami a odchádzajúcimi kĺbmi, ona zbiera ocenenia na bežeckom okruhu. Talianka, ktorá zaujala aj vedcov, pripisuje svoju kondíciu hlavne jednej skutočnosti.
Súperky vo svojej kategórii nemá
Emma Maria sa podľa portálu Best Life zapísala do histórie už v roku 2024, keď na trati dlhej 200 metrov dosiahla čas 51,47 sekundy. V rozhovoroch vtedy spokojne uviedla, že súperky v jej vekovej kategórii už prakticky neexistujú – to jej však neubralo na odhodlaní ani na chuti súťažiť, práve naopak.
Súťažila teda s oveľa mladšími. Po tom, ako nazbierala niekoľko bežeckých rekordov, sa na jej organizmus rozhodli bližšie pozrieť aj vedci.
Ako uvádza New York Post, taliansky výskumný tím ju požiadal o účasť na podrobnej prípadovej štúdii, ktorá sledovala mechanizmy starnutia a ich vplyv na svaly, obehový systém a kondíciu. Emma Maria počas testovania šliapala do pedálov na ergometri a súhlasila aj s biopsiou stehenného svalu. Výsledky boli šokujúce.