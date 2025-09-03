Má 92, no telo ako dvadsaťročná. Odhodlaná babička prekonáva rekordy a búra všetky mýty o starnutí - Dobré noviny
Má 92, no telo ako dvadsaťročná. Odhodlaná babička prekonáva rekordy a búra všetky mýty o starnutí
S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Kuchyňa našich predkov ohúrila svet. Toto sú slovenské špeciality, ktoré turistom zachutili najviac

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Má 92, no telo ako dvadsaťročná. Odhodlaná babička prekonáva rekordy a búra všetky mýty o starnutí

— Foto: Reprofoto YouTube/Arirang News

Vedci z nej padajú na zadok.

Ľudia v jej veku sú obvykle radi, keď prejdú krátku trasu do obchodu či zdolajú niekoľko schodov. Deväťdesiatdvaročná Emma Maria Mazzenga však ukazuje, že staroba môže vyzerať aj inak. Zatiaľ čo jej rovesníci zápasia s chorobami a odchádzajúcimi kĺbmi, ona zbiera ocenenia na bežeckom okruhu. Talianka, ktorá zaujala aj vedcov, pripisuje svoju kondíciu hlavne jednej skutočnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súperky vo svojej kategórii nemá

Emma Maria sa podľa portálu Best Life zapísala do histórie už v roku 2024, keď na trati dlhej 200 metrov dosiahla čas 51,47 sekundy. V rozhovoroch vtedy spokojne uviedla, že súperky v jej vekovej kategórii už prakticky neexistujú – to jej však neubralo na odhodlaní ani na chuti súťažiť, práve naopak.

Prečítajte si tiež: Holými rukami zroluje panvicu. Siláčka Jana predviedla v Marcinovej šou aj disciplínu, ktorou ľudí šokovala

Súťažila teda s oveľa mladšími. Po tom, ako nazbierala niekoľko bežeckých rekordov, sa na jej organizmus rozhodli bližšie pozrieť aj vedci.

Ako uvádza New York Post, taliansky výskumný tím ju požiadal o účasť na podrobnej prípadovej štúdii, ktorá sledovala mechanizmy starnutia a ich vplyv na svaly, obehový systém a kondíciu. Emma Maria počas testovania šliapala do pedálov na ergometri a súhlasila aj s biopsiou stehenného svalu. Výsledky boli šokujúce.

