Jedna žltá škvrna neznamená, že vankúš treba ihneď hodiť do koša. Takto sa nečistôt ľahko zbavíte
Dôležité je podušku vymeniť vtedy, keď prestáva plniť svoju funkciu.
Máte doma žltý vankúš? Možno je to zvláštna otázka, no pravdou je, že v mnohých domácnostiach sa nájde minimálne jeden. Podušky, na ktoré každú noc kladieme hlavy, totiž mnohým prirastú k srdcu až natoľko, že sú ochotní ich vymeniť až vtedy, keď sú úplne zničené. Často pritom prehliadajú fakt, že svoju funkciu prestávajú plniť dávno predtým, než stratia tvar.
Treba hneď podušku vymeniť?
Pri prezliekaní obliečok ste si už určite na vankúšoch všimli bledšie či tmavšie žlté fľaky, ktoré sú spočiatku veľmi nevýrazné, no časom sa zväčšujú. Za ich vznik môže pot a iné telesné tekutiny, ktoré pokožka v noci vylučuje a poduška ich nasaje.
Celeste Parker zo špecializovaného webu o matracoch však vysvetlila, že žltkastá farba nemusí byť nevyhnutne signálom, že je vankúš súci do koša. „Ak na ňom nájdete pár škvŕn, no aj tak je dobrou oporou pre hlavu a krk a je pohodlný, môžete na ňom pokojne spať ďalej,“ uviedla pre LADbible.
Päť krokov k čistým vankúšom
Zároveň však dodala, že časom sa vo vankúšoch začnú hromadiť baktérie a prach, z čoho vzniká jeden veľký problém „Ak poduška aj po vyčistení zapácha, stratila tvar alebo svoju pôvodnú farbu a cítite z nej pot alebo dokonca pleseň, je čas ju vymeniť,“ upozornila. Pri tých vankúšoch, ktoré sa ešte dajú zachrániť, však stačí siahnuť po prostriedku, ktorý je súčasťou každej domácnosti.