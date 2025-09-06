Nechcem byť usadnutá a pribratá teta bez úsmevu. Diana Mórová dnes vie, čo potrebuje žena v jej veku
Musím byť ako metronóm, stále kmitať, hovorí herečka.
Odmalička bola veľmi aktívna, ako dieťa sa dokonca s veľkou vášňou venovala gymnastike, sny si v nej však kvôli zdraviu splniť nemohla. Dnes má Diana Mórová inú túžbu. Už totiž vie, čo je pre zrelú ženu to najdôležitejšie, a prirodzene za tým mieri.
Veľká láska
„Gymnastika ma veľmi bavila. Rodičia ma nemuseli nútiť chodiť na tréningy a vždy som sa potešila, keď som sa naučila niečo nové. Obzvlášť rada som bola, keď som zvládla sama salto na prostných alebo flik na kladine,“ prezradila pre portál Slovenskej gymnastickej federácie herečka, ktorá neraz svoju nedokonalosť na cvičenie k hudbe zamaskovala i tanečným pohybom.
Tréningy mali každý deň a veľmi sa z nich tešila. Najradšej zo všetkého spomína na preteky v bývalej Juhoslávii, kam cestovala ako desaťročná. Plnil sa jej vtedy veľký sen. Zakrátko však nastala nečakaná zmena.
Ťažké lúčenie
S gymnastikou sa totiž musela pre problémy s chrbticou rozlúčiť. Bolo to ťažké, ako dieťa totiž nedokázala pochopiť, že už nebude môcť viac trénovať a súťažiť a nevedela si predstaviť ani to, že by sa zrazu vzdala kamarátok, ktoré si vďaka gymnastike našla. Preto sa na ne chodila aspoň pozerať. A nakoniec to predsa len aj v tomto smere niekam dotiahla.