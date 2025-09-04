Spôsobuje ho aj neumyté ovocie. Statočná mamička Petra bojuje s parazitom, ktorý sa správa ako rakovina - Dobré noviny
Spôsobuje ho aj neumyté ovocie. Statočná mamička Petra bojuje s parazitom, ktorý sa správa ako rakovina
Ilustračná fotografia.
Foto: Donio.sk - Spolu za zdravie mamy Petry / Freepik @wirestock

Pomôžme Petre zvíťaziť nad krutou diagnózou.

Keď sa Petra, 43-ročná mamička dvoch detí dozvedela svoju diagnózu, netušila, že ju čaká jedno z najnáročnejších období v živote. Je totiž jednou z tých, ktorí sa nakazili tichým, no mimoriadne nebezpečným parazitom – pásomnicou líščou (Echinococcus multilocularis).

Pripomína zhubný nádor

Nákaza, ktorá sa najčastejšie šíri cez neumyté lesné plody, bylinky alebo huby, v tele človeka vytvára cysty a správa sa podobne ako zhubný nádor. Ak prepukne, zasiahne pečeň, no vie preniknúť aj do pľúc, obličiek či mozgu. Dlhé roky o sebe nemusí dať vedieť, a keď sa prejaví, býva už neskoro.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/rastislav.marhefka.3/posts/pfbid0SWYm4PkrHNQjr4E4xMC4GnKRiAAZozwaqDwRKgt8JAePB1apsYcsrkrQtJ4VVk4fl

Ako sme informovali pred časom, stačí zjesť zopár neumytých čučoriedok alebo malín, aby sa mikroskopické vajíčka dostali do vášho tela. Viditeľné nie sú – majú len 30 mikrometrov. No následky, ktoré spôsobujú, sú obrovské.

Ďalšia ťažká skúška

Presvedčila sa o tom aj Petra, žena, ktorá si podľa kamarátov a známych v živote prešla viac skúškami, než by si ktokoľvek zaslúžil. „V roku 2020 musela podstúpiť transplantáciu srdca. Celá rodina si po tejto ťažkej skúške vydýchla, že konečne bude lepšie a že môžu začať žiť pokojnejší život. Žiaľ, rok 2023 priniesol ďalší krutý zvrat – lekári objavili echinokokovú cystu. Cystu spôsobenú líščou pásomnicou,“ opísala pre portál Donio jej kamarátka Gabriela.

