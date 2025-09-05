Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil
Český herec kvôli synovi napokon zmenil aj životný štýl.
Dieťa už nechcel a keď sa dozvedel, že bude zase otcom, rodičovstvu sa sprvoti otočil chrbtom. Vypol si mobilný telefón, vybral z neho baterku a predstieral, že sa pokazil. Miroslav Etzler totiž zažil pred siedmimi rokmi poriadny šok, keď mu partnerka Helena oznámila, že spolu čakajú bábätko.
V tom čase mal český herec už po päťdesiatke a s týmto ani v najhoršom sne nepočítal. Po štvrtom dieťati totiž netúžil a z krásnej správy tak ani náhodou radosť nemal. Narodenie syna bolo napokon pre Etzlera podľa vlastných slov najlepším darom, aký v živote dostal. A kvôli nemu tu ešte chce byť minimálne ďalších 15 až 20 rokov.
Obrovský pijan
Obľúbený český herec je známy z mnohých filmov aj komédií, jeho život však komédiu nepripomína ani náhodou. Umelec sa totiž často a rád pozeral na dno pohárika a otvorene vyhlasoval, že pred narodením syna bol „obrovským pijanom“.
„Veľa ľudí pije, aby sa zbavili povinností, aby sa zbavili zodpovednosti, strachu, obáv. To si myslím, že je veľmi častý dôvod pitia alkoholu u zranených ľudí, u vľudí, ktorí sú citliví, ľudí, ktorých sa dotýkajú veci viac ako tých, ktorí tak citliví nie sú. A ja som bol pijanom, aby to občas urobilo ‚cvak‘ a potom som zistil, že to ‚cvak‘ mi berie príliš veľa času,“ hovoril vo svojej spovedi pre DVTV obľúbený herec a vysvetlil, že v živote mal obdobie, keď pil, pretože mu to robilo dobre a neskôr pil preto, že ho to vypínalo.
V srdci už nechcel smetisko
Jeho prvá protialkoholická liečba trvala päť dní, po ktorých nabral toľko sily, že sa následných 12 rokov alkoholu ani nedotkol. Do liečebne v Bohniciach sa nakoniec dostal opäť, a to v momente, keď mal pocit, že mu už nefunguje mozog. Potom si vraj uvedomil, že vo svojom srdci už nechce mať smetisko.
Ani vo vzťahoch to však nemal spočiatku jednoduché. Prvú ženu, s ktorou má dcéry Markétu a Magdalénu, opustil a neskôr sa dal dokopy s ďalšou partnerkou Zuzanou, ktorá mu darovala syna.