Klbková metóda ju naučila nerobiť si zo života ťažkú hlavu. Adela bolesť dlho liečila nefunkčným Ibalginom
Klbková metóda ju naučila nerobiť si zo života ťažkú hlavu. Adela bolesť dlho liečila nefunkčným Ibalginom

Vinczeovci / Ilustračná fotografia
Vinczeovci / Ilustračná fotografia — Foto: Instagram - @viktorvincze, Chat GPT/Dobré noviny

Aby sa jej uľavilo, musí veci pochopiť.

„Verím si? Ja si neverím, ale verím životu, nech to zariadi so mnou, ako chce,“ povedala Adela Vinczeová na Festivale Kruh v Kúpeľoch Sliač. Úprimná, priamočiara a so schopnosťou pomenovať veci tak, ako sú, moderátorka prehovorila aj o bolestivých momentoch a malých objavoch, ktoré jej zmenili pohľad na život. A práve v tom je jej výpoveď osviežujúca – ukazuje, že ani tí najoceňovanejší a najsledovanejší ľudia nemusia mať všetko pod kontrolou, ale môžu sa naučiť dôverovať sebe aj životu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Duševný Ibalgin

„Tak ako som emocionálny typ, tak som aj veľmi racionálny – aby sa mi uľavilo, musím mať veci pochopené,“ vysvetlila Adela a dodala, že duševne sa jej neuľaví, keď si zabehá alebo pustí dobrú hudbu, ale vtedy, keď príde na podstatu svojich problémov. Mnohé situácie sa jej však v živote opakovali a aj preto v istom období vyhľadala pomoc psychologičky.

Adela Vinczeová s Tomášom Bezdedom.
Prečítajte si tiež: Vyčítali jej, že sa zaľúbila do zajačika. Adela a Tomáš Bezdeda dokázali, že rozísť sa dá aj dobre

„Chodila som predtým k takej klasickej terapeutke, ktorá bola v Bratislave veľmi odporúčaná. Vždy som sa tam vyrozprávala a aj mi chvíľu bolo lepšie, ale potom sa ten stav vrátil – vnútorná nepohoda až takého žalúdočného typu. Bol to ako taký Ibalgin, bolesť prešla, ale podstata sa nevyliečila,“ spomínala Adela, ktorá sa neskôr dostala k odborníčke, ktorá pomáha ľuďom etikoterapiou, metódou, vďaka ktorej človek v sebe rozpozná zlozvyky a postoje, ktoré ovplyvňujú jeho život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

„Na prvom sedení som sa rozplakala a potom som tam už neplakala. Nechala ma vysťažovať sa, ja som vtedy poukazovala prstom na toho a onoho a potom mi povedala – dobre, ale teraz poďme k vášmu vzťahu k sebe,“ vravela moderátorka, ktorej otázka „aký máš vzťah so sebou?“ prevrátila celý svet. „Ukázalo sa mi, že to nie je moja vina, ako sa mám, ale mám na tom veľký podiel. Treba to vidieť pozitívne – lebo keď mám na tom veľký podiel, tak to som ja, kto to vie zmeniť,“ pokračovala Adela, ktorá sa vďaka terapiám naučila pozorovať svoju hodnotu, emócie a aj to, že žiaden duševný stav nie je navždy.

Klbková metóda

„Ten celý náš balíček duševnej pohody môže stúpať, klesať, no dôležité je to pozorovať a neuveriť, že teraz som handrou už navždy, že to je len nejaký prechodný stav. Ja som si terapiou a životom vybudovala, že to dno, kam sa prepadnem, už nemám tak hlboko,“ prezradila moderátorka, ktorej v bežnom živote veľmi pomáha „klbková metóda“.

