Za jeho tajomstvom sa vybral až na koniec sveta. Obľúbené jedlo Milana Bez Mapy máte hotové za 30 minút
Za jeho tajomstvom sa vybral až na koniec sveta. Obľúbené jedlo Milana Bez Mapy máte hotové za 30 minút

Milan Bez Mapy a jeho ceviche.
Milan Bez Mapy a jeho ceviche. — Foto: Instagram/milan_bezmapy

Dôležitú úlohu v tomto recepte zohrávajú limetky.

Roky bloguje o dovolenkových destináciách, precestoval značnú časť sveta a na jeho rady sa spoliehajú tisíce ľudí. Milan Bardún, ktorého verejnosť pozná ako Milana Bez Mapy, na svojich cestách okrem kultúry spoznáva aj zahraničné tradície, zvyky či jedlá a z jedného zo svojich posledných dobrodružstiev si domov priniesol aj recept, ktorý vonia exotikou.

Precestoval tisíce kilometrov, aby to zistil

Mal som veľké šťastie, že som bol jedným z prvých a mal som dosť náskok pred tými, ktorí s tým začali, keď už prišla tá vlna. Vzniklo to úplne náhodou z mojej potreby zdieľať nejaké poznatky,“ zaspomínal si na svoje začiatky pre STVR známy influencer, ktorého písanie vlastného cestovateľského blogu počas Erasmu v Estónsku úplne pohltilo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Milan Bez Mapy (@milan_bezmapy)

Pôvodne sa mal stať krajinným architektom, no cestovateľské dobrodružstvá sa mu podarilo premeniť na jeden z najsledovanejších slovenských profilov na Instagrame. Magazín Forbes ho opakovane označil za nášho najlepšieho influencera a Milan sa na sociálnych sieťach okrem svojich zážitkov delí aj o tajomstvá, ktoré na cestách prebádal.

„Moje najobľúbenejšie zahraničné jedlo? Určite surová ryba - ceviche! A najlepšie na tom je, že si ho viem pripraviť aj doma. Kvôli tomuto receptu som cestoval až do Peru, aby som zistil, v čom spočíva jeho tajomstvo. Je to rybia omáčka,“ vysvetlil na Instagrame známy cestovateľ a dodal, že surového lososa sa netreba báť. Kyselina citrónová z limetiek má totiž antibakteriálne účinky a rybu dezinfikuje, takže je podľa neho bezpečné jesť ju surovú.

Ceviche z lososa podľa Milana Bez Mapy:

