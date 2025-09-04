Za jeho tajomstvom sa vybral až na koniec sveta. Obľúbené jedlo Milana Bez Mapy máte hotové za 30 minút
Dôležitú úlohu v tomto recepte zohrávajú limetky.
Roky bloguje o dovolenkových destináciách, precestoval značnú časť sveta a na jeho rady sa spoliehajú tisíce ľudí. Milan Bardún, ktorého verejnosť pozná ako Milana Bez Mapy, na svojich cestách okrem kultúry spoznáva aj zahraničné tradície, zvyky či jedlá a z jedného zo svojich posledných dobrodružstiev si domov priniesol aj recept, ktorý vonia exotikou.
Precestoval tisíce kilometrov, aby to zistil
„Mal som veľké šťastie, že som bol jedným z prvých a mal som dosť náskok pred tými, ktorí s tým začali, keď už prišla tá vlna. Vzniklo to úplne náhodou z mojej potreby zdieľať nejaké poznatky,“ zaspomínal si na svoje začiatky pre STVR známy influencer, ktorého písanie vlastného cestovateľského blogu počas Erasmu v Estónsku úplne pohltilo.
Pôvodne sa mal stať krajinným architektom, no cestovateľské dobrodružstvá sa mu podarilo premeniť na jeden z najsledovanejších slovenských profilov na Instagrame. Magazín Forbes ho opakovane označil za nášho najlepšieho influencera a Milan sa na sociálnych sieťach okrem svojich zážitkov delí aj o tajomstvá, ktoré na cestách prebádal.
„Moje najobľúbenejšie zahraničné jedlo? Určite surová ryba - ceviche! A najlepšie na tom je, že si ho viem pripraviť aj doma. Kvôli tomuto receptu som cestoval až do Peru, aby som zistil, v čom spočíva jeho tajomstvo. Je to rybia omáčka,“ vysvetlil na Instagrame známy cestovateľ a dodal, že surového lososa sa netreba báť. Kyselina citrónová z limetiek má totiž antibakteriálne účinky a rybu dezinfikuje, takže je podľa neho bezpečné jesť ju surovú.