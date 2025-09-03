Chudla, nevedela spať a bola zúfalá. Terezu Bizíkovú sa zachránila, až keď konečne požiadala o pomoc - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Chudla, nevedela spať a bola zúfalá. Terezu Bizíkovú sa zachránila, až keď konečne požiadala o pomoc
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Ilustračná fotografia.

Kuchyňa našich predkov ohúrila svet. Toto sú slovenské špeciality, ktoré turistom zachutili najviac

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

SLEDUJE NÁS 207 413 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chudla, nevedela spať a bola zúfalá. Terezu Bizíkovú sa zachránila, až keď konečne požiadala o pomoc

Tereza Bizíková prehovorila o depresii a vyhorení.
Tereza Bizíková prehovorila o depresii a vyhorení. — Foto: Instagram @ bizikova_tereza

Modelka tvorila niekoľko rokov pár s hercom Marekom Fašiangom.

Problémy sa začali, keď dcérka Olívia nemala ešte ani rok. Cesty Terezy Bizíkovej a jej partnera, herca Mareka Fašianga, sa nadobro rozišli, pričom po pôrode sa u nej dostavili aj úzkosti a depresie. „A začala som sa obviňovať, že to nezvládam, že som zlá matka," prezradila v podcaste Liečivé s Michaelou Králikovou modelka, ktorá pomoc dlho odmietala. Všetko sa to zmenilo až v jeden dôležitý moment.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa TEREZA B. (@bizikova_tereza)

Strácala samu seba

Tereza a Marek tvorili pár niekoľko rokov a svoju lásku korunovali aj spoločnou dcérkou Olíviou. Keď sa však vo vzťahu začali potýkať s krízou, neustáli ju a ich životné cesty sa rozišli. Po rozchode pre Terezu nastalo náročné obdobie nielen pre samotný rozpad vzťahu.

Modelka Tereza Bizíková (vľavo) a tenistka Serena Williams (vpravo).
Prečítajte si tiež: Pochybovala som, či bolo správne priviesť dcéru na svet. Popôrodná depresia sa nevyhla ani známym ženám

Mesiace po pôrode dcérky sa u nej totiž začali prejavovať zdravotné problémy. „Ono to začalo asi, keď Olivka nemala ani rok, mala osem až deväť mesiacov a veľmi sme sa trápili. Tam už prišla nespavosť, odmietala stravu a už som bola trošičku zúfalá, že čo robím zle. A že prečo mi nechce jesť niečo iné ako bataty a králika. Bola som nevyspatá a už som strácala samu seba, aj som veľmi rýchlo chudla,“ priznala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marek Fasiang (@marekfasiang)

Depresie a vyhorenie si začali vyberať svoju daň a Tereza si až na terapii priznala, že niečo s ňou nie je tak úplne v poriadku. Ako vraví, izolovala sa sama v sebe, nekomunikovala a nevedela definovať, čo je presne jej problém.

Uvedomila si dôležitú vec

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.