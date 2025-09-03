Chudla, nevedela spať a bola zúfalá. Terezu Bizíkovú sa zachránila, až keď konečne požiadala o pomoc
Modelka tvorila niekoľko rokov pár s hercom Marekom Fašiangom.
Problémy sa začali, keď dcérka Olívia nemala ešte ani rok. Cesty Terezy Bizíkovej a jej partnera, herca Mareka Fašianga, sa nadobro rozišli, pričom po pôrode sa u nej dostavili aj úzkosti a depresie. „A začala som sa obviňovať, že to nezvládam, že som zlá matka," prezradila v podcaste Liečivé s Michaelou Králikovou modelka, ktorá pomoc dlho odmietala. Všetko sa to zmenilo až v jeden dôležitý moment.
Strácala samu seba
Tereza a Marek tvorili pár niekoľko rokov a svoju lásku korunovali aj spoločnou dcérkou Olíviou. Keď sa však vo vzťahu začali potýkať s krízou, neustáli ju a ich životné cesty sa rozišli. Po rozchode pre Terezu nastalo náročné obdobie nielen pre samotný rozpad vzťahu.
Mesiace po pôrode dcérky sa u nej totiž začali prejavovať zdravotné problémy. „Ono to začalo asi, keď Olivka nemala ani rok, mala osem až deväť mesiacov a veľmi sme sa trápili. Tam už prišla nespavosť, odmietala stravu a už som bola trošičku zúfalá, že čo robím zle. A že prečo mi nechce jesť niečo iné ako bataty a králika. Bola som nevyspatá a už som strácala samu seba, aj som veľmi rýchlo chudla,“ priznala.
Depresie a vyhorenie si začali vyberať svoju daň a Tereza si až na terapii priznala, že niečo s ňou nie je tak úplne v poriadku. Ako vraví, izolovala sa sama v sebe, nekomunikovala a nevedela definovať, čo je presne jej problém.