Zbavila sa ho, kritizujú ženu Brucea Willisa. Demi Moore pre ňu v silnom rozhovore urobila krásne gesto
Takmer všetko padlo na Emmine plecia.
„Aké to prežívaš – sledovať obdobie, keď niekto, s kým si zdieľala veľkú časť života a máš s ním deti, trpí touto chorobou?“ spýtala sa Oprah Winfrey vo svojom podcaste Demi Moore, ktorá otvorene prehovorila o zdravotnom stave svojho bývalého manžela Brucea Willisa. V podcaste, kde bola primárne hosťkou hercova súčasná manželka Emma Heming Willis, jej Demi Moore vzdala veľký hold.
Žiadna minulosť ani budúcnosť
„Je to ťažké. Je ťažké vidieť niekoho, kto bol taký životaschopný, silný a odhodlaný, ako sa mení do inej podoby samého seba,“ povedala otvorene Demi Moore, ktorá sa s Bruceom Willisom rozviedla v roku 1998, no vďaka ich trom dcéram boli vždy vo veľmi blízkom kontakte. Nezmenilo sa to ani vtedy, keď hercovi diagnostikovali frontotemporálnu demenciu (FTD), ktorá mení jeho osobnosť a správanie. Demi Moore priznala, že pri stretnutiach s bývalým manželom je najdôležitejšie, aby bola v prítomnosti a nesmútila nad tým, kým bol kedysi.
„Vždy hovorím, že je veľmi dôležité vnímať ich takých, akí sú teraz. Nemajte očakávania, že musia byť takí, akí boli, alebo akých by ste ich chceli mať. Keď to dokážete, objaví sa v tom neuveriteľná neha, niečo jemné, láskavé. Možno je to do istej miery hravejšie a detskejšie práve preto, že potrebujú oveľa viac starostlivosti,“ vysvetlila herečka. Ak sa zamýšľa nad minulosťou či budúcnosť, nad tým, čo bolo a čo stratili, cíti veľkú úzkosť a smútok.
Všetko na jej pleciach
„Keď však zostanete v prítomnosti, je tam toho toľko – a stále je v ňom veľa. Možno to nie je vždy verbálne, ale je to krásne vzhľadom na okolnosti,“ uviedla v rozhovore s Oprah Winfrey a otvorene prezradila, čo si myslí o súčasnej manželke Brucea Willisa, ktorá sa za herca vydala ešte v roku 2009.