Zbavila sa ho, kritizujú ženu Brucea Willisa. Demi Moore pre ňu v silnom rozhovore urobila krásne gesto - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zbavila sa ho, kritizujú ženu Brucea Willisa. Demi Moore pre ňu v silnom rozhovore urobila krásne gesto
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Ilustračná fotografia.

Kuchyňa našich predkov ohúrila svet. Toto sú slovenské špeciality, ktoré turistom zachutili najviac

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

SLEDUJE NÁS 207 413 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zbavila sa ho, kritizujú ženu Brucea Willisa. Demi Moore pre ňu v silnom rozhovore urobila krásne gesto

Emma Heming Willis / Demi Moore a Bruce Willis
Emma Heming Willis / Demi Moore a Bruce Willis — Foto: Reprofoto YouTube - Oprah

Takmer všetko padlo na Emmine plecia.

„Aké to prežívaš – sledovať obdobie, keď niekto, s kým si zdieľala veľkú časť života a máš s ním deti, trpí touto chorobou?“ spýtala sa Oprah Winfrey vo svojom podcaste Demi Moore, ktorá otvorene prehovorila o zdravotnom stave svojho bývalého manžela Brucea Willisa. V podcaste, kde bola primárne hosťkou hercova súčasná manželka Emma Heming Willis, jej Demi Moore vzdala veľký hold.

Žiadna minulosť ani budúcnosť

„Je to ťažké. Je ťažké vidieť niekoho, kto bol taký životaschopný, silný a odhodlaný, ako sa mení do inej podoby samého seba,“ povedala otvorene Demi Moore, ktorá sa s Bruceom Willisom rozviedla v roku 1998, no vďaka ich trom dcéram boli vždy vo veľmi blízkom kontakte. Nezmenilo sa to ani vtedy, keď hercovi diagnostikovali frontotemporálnu demenciu (FTD), ktorá mení jeho osobnosť a správanie. Demi Moore priznala, že pri stretnutiach s bývalým manželom je najdôležitejšie, aby bola v prítomnosti a nesmútila nad tým, kým bol kedysi.

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.
Prečítajte si tiež: Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

„Vždy hovorím, že je veľmi dôležité vnímať ich takých, akí sú teraz. Nemajte očakávania, že musia byť takí, akí boli, alebo akých by ste ich chceli mať. Keď to dokážete, objaví sa v tom neuveriteľná neha, niečo jemné, láskavé. Možno je to do istej miery hravejšie a detskejšie práve preto, že potrebujú oveľa viac starostlivosti,“ vysvetlila herečka. Ak sa zamýšľa nad minulosťou či budúcnosť, nad tým, čo bolo a čo stratili, cíti veľkú úzkosť a smútok.

Všetko na jej pleciach

„Keď však zostanete v prítomnosti, je tam toho toľko – a stále je v ňom veľa. Možno to nie je vždy verbálne, ale je to krásne vzhľadom na okolnosti,“ uviedla v rozhovore s Oprah Winfrey a otvorene prezradila, čo si myslí o súčasnej manželke Brucea Willisa, ktorá sa za herca vydala ešte v roku 2009.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.