Syn potreboval pomoc, no brzdili ich kolóny. Na pohotový čin Vlada s Patrikom otec rodiny nikdy nezabudne
Nezaváhali ani sekundu.
Keď si uvedomil, že minúty bežia a jeho zranený syn potrebuje lekársku pomoc, srdce mu bilo ako o preteky. Jeho snahu však blokovali rozsiahle kolóny a navigácia ukazovala, že cesta do nemocnice môže trvať vyše trištvrte hodiny. V tej chvíli by sa mnohí cítili bezmocní. Zakrátko však prišla nečakaná pomoc.
Ako informujú žilinskí policajti na sociálnej sieti, chlapec počas pobytu na chate utrpel úraz hlavy. Rodičia preto okamžite zamierili do nemocnice v Ružomberku, no cestu im skomplikovala doprava. Situácia vyzerala bezvýchodiskovo a každá minúta mohla rozhodovať.
Práve vtedy sa na ceste objavil Vladimír s Patrikom, policajti z Liptovskej Osady, ktorí sa rozhodli zasiahnuť. Zapli majáky a rodine poskytli sprievod. Vďaka nim sa zúfalý otec so synom dostal na urgentný príjem v priebehu niekoľkých minút.
„Touto cestou by som sa chcel úprimne poďakovať. Som hrdý, že ‚Pomáhať a chrániť‘ nie je len motto, ale každodenná realita našej práce a služba ľuďom,“ odkázal otec chlapca prostredníctvom polície. Na Liptove sa tak opäť ukázalo, že motto strážcov zákona pre mnohých z nich nie je iba prázdnou frázou.