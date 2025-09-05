Odborník na konzerváciu a bezpečnosť potravín: Tejto pochutine sa vyhnite oblúkom, aj keď sa tvári zdravo
Jan Pivonka búra mýty o ultraspracovaných potravinách.
Pri výrobe sú upravené tak, aby vydržali dlhšie a lepšie chutili, aby ich produkcia bola čo najlacnejšia a príprava čo najjednoduchšia a najrýchlejšia. Ultraspracované potraviny sa dnes v regáloch obchodov nachádzajú celkom bežne a odborníci bijú na poplach – ak totiž tvoria viac ako ako 15 percent vášho denného energetického príjmu, zarábate si na poriadny problém. Jan Pivoňka z Ústavu konzervácie potravín Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe však teraz pre časopis Téma uvádza ich škodlivosť na pravú mieru – nie všetky spracované potraviny sú totiž zákonite zlé, práve naopak. Jednému konkrétnemu typu produktov by sa však za každých okolností vyhol.
„V mnohých prípadoch je spracovanie aj prospešné, predlžuje trvanlivosť, pomáha zachovať dobrú chuť, obmedzuje straty živín a zlepšuje ich využiteľnosť. Preto sa napokon potraviny začali v minulosti spracovávať,“ hovorí odborník, podľa ktorého typickým príkladom ultraspracovanej potraviny nie je len instantné jedlo zo sáčku – nie každá instantná či dehydratovaná potravina je totiž automaticky nevhodná.
„Dnes si môžete kúpiť množstvo kvalitných výrobkov, ktoré sú založené len na vysušených základných surovinách – napríklad zelenine, mäse alebo strukovinách – a po zaliatí vodou majú veľmi dobrú výživovú hodnotu, porovnateľnú s jedlom pripravovaným z čerstvých surovín,“ hovorí expert na potraviny.
Dobrá rada
„Na druhej strane ale existujú aj instantné výrobky, ktoré sú postavené takmer výhradne na arómach, dochucovadlách, zahusťovadlách a lacných tukoch a ich výživová hodnota je veľmi nízka,“ pokračuje Pivoňka, ktorý radí v prvom rade jedno: dobre si čítajte zloženie všetkého, čo kupujete.