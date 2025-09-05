Odborník na konzerváciu a bezpečnosť potravín: Tejto pochutine sa vyhnite oblúkom, aj keď sa tvári zdravo - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Odborník na konzerváciu a bezpečnosť potravín: Tejto pochutine sa vyhnite oblúkom, aj keď sa tvári zdravo
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Vyzerá zostarnuto, kritizujú ľudia nový vzhľad Kate. Experti prezradili, čo stojí za jej vlasovou premenou

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

SLEDUJE NÁS 207 416 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Odborník na konzerváciu a bezpečnosť potravín: Tejto pochutine sa vyhnite oblúkom, aj keď sa tvári zdravo

— Foto: reprofoto YouTube Hospodářská komora České republiky, Unsplash/Carmela

Jan Pivonka búra mýty o ultraspracovaných potravinách.

Pri výrobe sú upravené tak, aby vydržali dlhšie a lepšie chutili, aby ich produkcia bola čo najlacnejšia a príprava čo najjednoduchšia a najrýchlejšia. Ultraspracované potraviny sa dnes v regáloch obchodov nachádzajú celkom bežne a odborníci bijú na poplach – ak totiž tvoria viac ako ako 15 percent vášho denného energetického príjmu, zarábate si na poriadny problém. Jan Pivoňka z Ústavu konzervácie potravín Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe však teraz pre časopis Téma uvádza ich škodlivosť na pravú mieru – nie všetky spracované potraviny sú totiž zákonite zlé, práve naopak. Jednému konkrétnemu typu produktov by sa však za každých okolností vyhol.

Foto: Unsplash/Szabo Viktor

„V mnohých prípadoch je spracovanie aj prospešné, predlžuje trvanlivosť, pomáha zachovať dobrú chuť, obmedzuje straty živín a zlepšuje ich využiteľnosť. Preto sa napokon potraviny začali v minulosti spracovávať,“ hovorí odborník, podľa ktorého typickým príkladom ultraspracovanej potraviny nie je len instantné jedlo zo sáčku – nie každá instantná či dehydratovaná potravina je totiž automaticky nevhodná. 

Viktorie Lipovčanová.
Prečítajte si tiež: Aj chlieb vo vajíčku dokáže urobiť zdravo. Viki z MasterChefa ho obaľuje a smaží inak, ako by ste čakali

„Dnes si môžete kúpiť množstvo kvalitných výrobkov, ktoré sú založené len na vysušených základných surovinách – napríklad zelenine, mäse alebo strukovinách – a po zaliatí vodou majú veľmi dobrú výživovú hodnotu, porovnateľnú s jedlom pripravovaným z čerstvých surovín,“ hovorí expert na potraviny.

Foto: Unsplash/vincent L

Dobrá rada

„Na druhej strane ale existujú aj instantné výrobky, ktoré sú postavené takmer výhradne na arómach, dochucovadlách, zahusťovadlách a lacných tukoch a ich výživová hodnota je veľmi nízka,“ pokračuje Pivoňka, ktorý radí v prvom rade jedno: dobre si čítajte zloženie všetkého, čo kupujete.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.