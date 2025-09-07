Uznávaný neurológ: Tomuto sa vždy vyhýba. Aj v osemdesiatke dokáže udržať mozog v dobrej kondícii
Odborník prezradil aj jednoduchú hru, ktorá váš mozog udrží stále v strehu.
Ľudský mozog vládne skutočne všetkému. Riadi našu produktivitu, myšlienky, pamäť, ale aj tie najjednoduchšie úkony. Mnohí z nás ho však odsúvajú na druhú koľaj a nevenujú mu prílišnú pozornosť. Ako prezradil 83-ročný neurológ Richard Restak, niekedy pritom stačí naozaj málo. Aby si aj vo svojom veku udržal ostrú pamäť a zdravý mozog, vyhýba sa vo svojom živote jednej veci.
Drží sa tohto pravidla
Ak chcete udržať svoju pamäť v top forme, profesor neurológie Restak je tou správnou inšpiráciou. Ako informuje portál CNBC, je autorom viac ako 20 kníh o mozgu, v ktorých zdieľa vedecky podložené spôsoby, ako zlepšiť vašu pamäť a udržať mozog v strehu.
Na otázku, čo pre zdravie svojho mozgu robí on sám, priblížil novinárom pravidlo, ktorého sa aj napriek pokročilejšiemu veku roky striktne drží. „Snažím sa vyhnúť nude. Snažím sa zostať aktívny,“ hovorí Restak a dodáva, že sa neustále učí nové slová, venuje sa pamäťovým cvičeniam a robí z nich zábavu.
Jedným z nich je aj cvičenie, ktoré praktikuje každý deň na prechádzkach so svojím psom. Cieľom cvičenia je zapamätať si a vedieť na konci chôdze vypísať 10 slov, ktoré si stanoví pred odchodom z domu.