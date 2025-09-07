Uznávaný neurológ: Tomuto sa vždy vyhýba. Aj v osemdesiatke dokáže udržať mozog v dobrej kondícii - Dobré noviny
Uznávaný neurológ: Tomuto sa vždy vyhýba. Aj v osemdesiatke dokáže udržať mozog v dobrej kondícii
Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Zostaň u mňa, navrhol jej odrazu. Marián Varga hovoril s Janou v podobenstvách, srdce jej zlomil na konci

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Uznávaný neurológ: Tomuto sa vždy vyhýba. Aj v osemdesiatke dokáže udržať mozog v dobrej kondícii

Foto: richardrestak.com, Freepik/DC Studio

Odborník prezradil aj jednoduchú hru, ktorá váš mozog udrží stále v strehu.

Ľudský mozog vládne skutočne všetkému. Riadi našu produktivitu, myšlienky, pamäť, ale aj tie najjednoduchšie úkony. Mnohí z nás ho však odsúvajú na druhú koľaj a nevenujú mu prílišnú pozornosť. Ako prezradil 83-ročný neurológ Richard Restak, niekedy pritom stačí naozaj málo. Aby si aj vo svojom veku udržal ostrú pamäť a zdravý mozog, vyhýba sa vo svojom živote jednej veci.

Drží sa tohto pravidla

Ak chcete udržať svoju pamäť v top forme, profesor neurológie Restak je tou správnou inšpiráciou. Ako informuje portál CNBC, je autorom viac ako 20 kníh o mozgu, v ktorých zdieľa vedecky podložené spôsoby, ako zlepšiť vašu pamäť a udržať mozog v strehu.

Foto: unsplash.com/Magnet.me

Na otázku, čo pre zdravie svojho mozgu robí on sám, priblížil novinárom pravidlo, ktorého sa aj napriek pokročilejšiemu veku roky striktne drží. „Snažím sa vyhnúť nude. Snažím sa zostať aktívny,“ hovorí Restak a dodáva, že sa neustále učí nové slová, venuje sa pamäťovým cvičeniam a robí z nich zábavu.

Prečítajte si tiež: Toto sú podľa odborníčky tie najviac nezdravé raňajky. Nemali by ste na ne ani pomyslieť

Jedným z nich je aj cvičenie, ktoré praktikuje každý deň na prechádzkach so svojím psom. Cieľom cvičenia je zapamätať si a vedieť na konci chôdze vypísať 10 slov, ktoré si stanoví pred odchodom z domu.

Jednoduchá hra

