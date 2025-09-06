Chutné, lacné a zdravé. Tradičné jedlo chudobných podľa manželov Ghannamovcov treba miešať rukami
Pri miešaní šalátu nezabudnite na jednu dôležitú vec.
O manželovi hovorí, že celý život s radosťou varí celej rodine a ona si jeho kulinárske umenie nevie vynachváliť. Anna Ghannamová sa so Souheilom spoznala už počas štúdia na vysokej škole. Keď prvý raz kráčala na internát, poradil jej, kam má ísť a ako správny džentlmen jej ponúkol aj pomoc s taškami.
Dobré, zdravé a lacné jedlo
S krásnymi vyznaniami svojej láske Anna nešetrí ani po rokoch manželstva. „Nemôžem a už ani nechcem byť štíhla. Bol by to hriech pri tak úžasnom kuchárovi. Ďakujeme Ti, Souheil, že sa o nás neprestajne takto staráš,“ napísala k jednej zo svojich fotografii na sociálnej sieti.
Souheil Ghannam pochádza z Palestíny a v kuchyni vie ohúriť aj tradičnými receptami na jedlá, ktoré sú s touto krajinou úzko prepojené. „Dobré, zdravé a lacné. Toto palestínske jedlo sa nazýva Mžaddara a u nich hovoria, že je to jedlo chudobných,“ vysvetlila pre portál Varecha.sk Anna.
Jej manžel ostatným kuchárom pripomenul, že chod treba pripravovať z rovnakého množstva šošovice a ryže a podávať buď so zeleninovým šalátom, alebo s bielym jogurtom. Pri príprave šalátu by sa tiež mali ingrediencie miešať výlučne rukami. „Vtedy sa chute najlepšie poprepájajú,“ myslí si Anna.