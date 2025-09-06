Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred - Dobré noviny
Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred
Andrea Vadkerti.

Bývalému mužovi odpustila, ale nezabudla.

„Ak si niekto myslí, že žiť s finančníkom znamená, že nemáte bežné problémy, tak je to omyl,“ hovorila kedysi Andrea Vadkerti. Jej manželstvo s finančníkom Rastislavom Vasilišinom nebolo len o pohodlnom živote – prekonali manželskú krízu, ktorá o niekoľko rokov vyvrcholila podozreniami z partnerského násilia, dramatickým odchodom s deťmi a neskôr aj jeho väznením v Poľsku pre daňové podvody v hodnote desiatok miliónov eur. Napriek týmto skúškam sa Andrea dokázala postaviť na nohy, poučila sa z kríz a zachovala si vnútornú silu, ktorú dnes odovzdáva ďalej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypiplané dieťa

„Tá sa v živote nestratí,“ hovorieval dedko Andrey Vadkerti, ktorá bola v rodine vytúženým dieťaťom. „Ja som dosť veľký bojovník. Myslím, že to súvisí s tým, že som bola predčasne narodené dieťa a nevedelo sa, či prežijem. To je môj príbeh. Ja som ozaj vypiplané dieťa, ktoré tú vôbec nemalo byť,“ prezradila v relácii Evita na Exprese Andrea, ktorá bojovala o svoje prežitie a to jej vraj dalo silu, ktorú využíva po celý život.

Rodáčka z juhu Slovenska odmalička túžila byť veterinárkou, doma trávila nekonečne veľa času za mikroskopom a na dvore pitvala všetko, čo mohla. „Dvakrát do roka sme mali doma zabíjačku a ja som vždy už ráno stála s petriho miskami vonku, kým sú oči čerstvé, aby som ich mohla vypitvať,“ spomínala so smiechom na časy, keď sa nechcela vzdať svojho sna. Jej rodina však mala iné predstavy. „Ty si myslíš, že bude pitvať papagája a robiť v zoologickej? Ty musíš ísť na právo! Musíš byť inžinierka, lekárka! Musíš byť niečo poriadne,“ vraveli jej doma a tak sa z nádejnej veterinárky nakoniec stala študentka žurnalistiky, ktorá stála pri zrode televízie Markíza, kde bola prvou moderátorkou Televíznych novín. Zo štyroch tisícok uchádzačov si vybrali 16 ľudí a ona bola jednou z nich.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydarené manželstvo s Repčíkom

„Prvé vysielanie bol taký stres, že ani neviem, čo sa dialo. Tie prvé správy boli odrecitované a ani netuším ako. Ale po tých týždňoch, keď sme to začali robiť dennodenne a večer čo večer, sme si to začali ohromne užívať. Pre mňa to celé moderovanie správ s Vladom Repčíkom bolo ako vydarené manželstvo,“ prezradila S Tribulom po horách Andrea Vadkerti, ktorá sa po tridsiatke skutočne vydala a jej manželom sa stal úspešný finančník a neskorší milionár Rastislav Vasilišin.

