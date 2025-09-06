Toto jedlo v pionierskom tábore nesmelo chýbať. Mana s Ajou objavili starý recept v babkinej písanke - Dobré noviny
Dobré noviny
Toto jedlo v pionierskom tábore nesmelo chýbať. Mana s Ajou objavili starý recept v babkinej písanke
Toto jedlo v pionierskom tábore nesmelo chýbať. Mana s Ajou objavili starý recept v babkinej písanke

Mana, Aja a ich jedlo z pionierskeho tábora.
Mana, Aja a ich jedlo z pionierskeho tábora. — Foto: Instagram/recepty_od_starkej, Facebook/Recepty od starkej

Na jedlo, aj keď bolo jednoduché, sme sa nikdy nesťažovali, zaspomínali si sestry.

Mana a Aja oživujú kuchyňu starých mám a na sociálnych sieťach sa s ostatnými delia o recepty, na ktoré už viacerí zabudli. V mnohých tým vyvolávajú neutíchajúce nostalgické spomienky a neraz aj túžbu tieto recepty oživiť vo vlastnej kuchyni. Klasika má totiž pevné základy a pochúťky z minulosti sú aj dnes výnimočne chutné.

Poklady, na ktoré by sa inak zabudlo

„Sme dve sestry, ktoré vyrastali na dedine. Srdcom domu bola vždy kuchyňa. V kuchyni sa nielen jedlo, ale sa tu aj stretávala celá rodina, robili sa úlohy, riešili problémy, oznamovali radostné zvesti. A vždy to sprevádzala vôňa pripravovaného jedla,“ vysvetlili na svojom blogu Mana s Ajou.

Mana a Aja v detstve.
Mana a Aja v detstve. Foto: Instagram/recepty_od_starkej

Práve preto, že u starkej im chutilo najviac, sa rozhodli vyniesť na svetlo sveta jej písanky a spolu s nimi aj príbehy a tradície, ktoré by inak ostali zabudnuté. Pri varení sa vtedy nepoužívali odmerky ani zložité postupy a aj tak podľa nich všetko chutilo výborne. Sestry, ktorých tvorbu na Instagrame sleduje už viac než 147-tisíc ľudí, sa o tieto špeciality pravidelne delia aj s ostatnými.

Fotografia sestier z detstva / Drapáky.
Prečítajte si tiež: Naše babičky vedeli, čo je dobré. Mana s Ajou pripravili chutné drapáky podľa receptu zo starých písaniek

„Jedlo z pionierskeho tábora alebo lunchmeat v cestíčku. Pamätáte si pionierske tábory? Nikdy sa mi nechcelo ísť odtiaľ domov, chýbali mi noví kamaráti, ranné vztýčenie vlajky, kadejaké súťaže, aj nočné túry. Na jedlo, aj keď bolo jednoduché, sme sa nikdy nesťažovali. A tento lunchmeat nesmel chýbať,“ napísali na Instagrame.

Jedlo z pionierskeho tábora podľa Many a Aji:

