Pôsobí čisto, no môže byť hrozbou. Doktorka odhalila predmet, ktorý by v kúpeľni nikdy nepoužila
Máte ju v kúpeľni aj vy?
Na prvý pohľad pôsobí nevinne, používa ju množstvo ľudí a spája sa s pocitom čistoty. No podľa lekárky ide o jeden z najnechutnejších predmetov a sama by ho nikdy nevlastnila a ani sa ho nedotkla. Vysvetľuje, že práve v ňom sa nenápadne množia plesne a baktérie, ktoré si tak ľudia sami rozotierajú po pokožke.
Naberá na popularite
Ako informuje Mail Online, doktorka Sasha Haddadová, ktorá má na TikToku viac ako milión fanúšikov, hovorí o lufe – špongii tradične vyrábanej zo špecifickej tekvice, dnes však čoraz častejšie v syntetickej podobe. Nezáleží na tom, či ide o prírodnú alebo umelú verziu, doktorka ju považuje za najnechutnejšiu vec, ktorá sa objavuje v kúpeľni.
Napriek tomu, že je ako stvorená pre množenie baktérií, stále ju má doma veľa ľudí, vysvetľuje Haddadová a upozorňuje: „Lufa ostáva dlho vlhká a rýchlo sa v nej množia baktérie a plesne. A nechcete si ich predsa roztierať po pokožke.“
Hemží sa v nej všetko možné
Podobne varuje aj dermatológ Matthew Knight. Podľa neho ostávajú v lufe odumreté časti kože, ktoré sú ideálnym domovom pre baktérie. „Ak lufu necháte v teplom a vo vlhkom prostredí, plesni sa v nej bude skvele dariť,“ upozorňuje.
Štúdie dokonca ukázali, že lufy môžu byť zdrojom nebezpečných baktérií vrátane E. coli, stafylokokov, streptokokov a pseudomonád, ktoré môžu spôsobiť vážne až život ohrozujúce infekcie.