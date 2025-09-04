Uvidela ho popíjať so synom a takmer skolabovala. Vladimíra Menšíka a Věru až do smrti spájalo silné puto - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Uvidela ho popíjať so synom a takmer skolabovala. Vladimíra Menšíka a Věru až do smrti spájalo silné puto
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Ilustračná fotografia.

Kuchyňa našich predkov ohúrila svet. Toto sú slovenské špeciality, ktoré turistom zachutili najviac

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

SLEDUJE NÁS 207 421 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Uvidela ho popíjať so synom a takmer skolabovala. Vladimíra Menšíka a Věru až do smrti spájalo silné puto

— Foto: Archiv TV Barrandov, Česká televize / Přiba Mrázová

Rodina a humor boli preňho dve najdôležitejšie veci v živote

Synovia naňho spomínajú ako na erupciu humoru a človeka, ktorý si z ničoho nerobil veľkú hlavu. Najdôležitejšie zo všetkého boli pre Vladimíra Menšíka láskavý humor a rodina, ktorú držal pokope, ako len vedel. S prvou ženou Věrou sa síce v mladosti rozviedol, no svojím spôsobom jej zostal do konca života verný a rovnako nezanevrel ani na svoje prvorodené deti. Tie sa s deťmi z druhého Vladimírovho manželstva s Olgou Strnadovou dokonca pravidelne každé leto stretávali a dodnes majú k sebe blízko.

Foto: Photo © Česká televize

No zatiaľ čo Petr, syn z prvého manželstva, ktovieaké spomienky na otca v útlom veku nemá a viac sa s ním stretával až na strednej, Jan, ktorého mal Vladimír s Olgou, si s ním zažil aj prvé roky života. Herec síce býval pracovne vyťažený a domov prichádzal len sporadicky, napriek tomu mal vraj pred deťmi oveľa väčšiu autoritu ako mama Olga, ktorá zaňho prakticky prevzala celú výchovu.

Rušivý element s citom

„Maminka prevzala celú našu výchovu a vychovávala nás veľmi striktne. Nemôžem sa sťažovať, myslím si, že nás vychovala dobre, ale v tom období, keď je človek dieťaťom a dospieva, tak to cíti ako oťaže, cíti sa zviazane,“ zaspomínal si Jan v programe Face to Face s Reném Kekelym. „Otec do toho vstupoval ako rušivý element. Niežeby nám všetko povoľoval, ale riešil to ľudsky, logicky a s citom pre povahu detí, čo, samozrejme, nabúravalo výchovu mamy,“ poznamenal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Milujeme český film (@milujeme_cesky_film)

„V tom momente, keď s nami bol, riešili sme veci, ktoré sa nahromadili, naše maléry a podobne a vždy to bolo o tom, že mal oveľa väčšiu autoritu, keď povedal ‚nie‘ alebo ‚to bola chyba‘, pretože od neho to bolo akoby ľudské, zatiaľ čo z maminej strany to znelo despoticky. Aspoň tak sme to vtedy vnímali,“ dodal Jan.

Prvýkrát sa opil s otcom

Petr mal len päť rokov, keď sa jeho rodičia rozviedli a dlho ani netušil, že sa to vlastne stalo. A možno to nejaký čas netušil ani sám Vladimír, ktorý nad žiadosťou o rozvod len mávol rukou a na pojednávanie sa ani nedostavil. Dôvodom ich rozchodu malo byť to, že viac než rodine sa venoval svojej práci a po nej len ťažko vstával od pohárika s kolegami. Jedno je však isté – o svoju prvú rodinu sa aj po rozvode s Věrou naďalej staral, akoby sa nič nestalo.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.