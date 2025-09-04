Uvidela ho popíjať so synom a takmer skolabovala. Vladimíra Menšíka a Věru až do smrti spájalo silné puto
Rodina a humor boli preňho dve najdôležitejšie veci v živote
Synovia naňho spomínajú ako na erupciu humoru a človeka, ktorý si z ničoho nerobil veľkú hlavu. Najdôležitejšie zo všetkého boli pre Vladimíra Menšíka láskavý humor a rodina, ktorú držal pokope, ako len vedel. S prvou ženou Věrou sa síce v mladosti rozviedol, no svojím spôsobom jej zostal do konca života verný a rovnako nezanevrel ani na svoje prvorodené deti. Tie sa s deťmi z druhého Vladimírovho manželstva s Olgou Strnadovou dokonca pravidelne každé leto stretávali a dodnes majú k sebe blízko.
No zatiaľ čo Petr, syn z prvého manželstva, ktovieaké spomienky na otca v útlom veku nemá a viac sa s ním stretával až na strednej, Jan, ktorého mal Vladimír s Olgou, si s ním zažil aj prvé roky života. Herec síce býval pracovne vyťažený a domov prichádzal len sporadicky, napriek tomu mal vraj pred deťmi oveľa väčšiu autoritu ako mama Olga, ktorá zaňho prakticky prevzala celú výchovu.
Rušivý element s citom
„Maminka prevzala celú našu výchovu a vychovávala nás veľmi striktne. Nemôžem sa sťažovať, myslím si, že nás vychovala dobre, ale v tom období, keď je človek dieťaťom a dospieva, tak to cíti ako oťaže, cíti sa zviazane,“ zaspomínal si Jan v programe Face to Face s Reném Kekelym. „Otec do toho vstupoval ako rušivý element. Niežeby nám všetko povoľoval, ale riešil to ľudsky, logicky a s citom pre povahu detí, čo, samozrejme, nabúravalo výchovu mamy,“ poznamenal.
„V tom momente, keď s nami bol, riešili sme veci, ktoré sa nahromadili, naše maléry a podobne a vždy to bolo o tom, že mal oveľa väčšiu autoritu, keď povedal ‚nie‘ alebo ‚to bola chyba‘, pretože od neho to bolo akoby ľudské, zatiaľ čo z maminej strany to znelo despoticky. Aspoň tak sme to vtedy vnímali,“ dodal Jan.
Prvýkrát sa opil s otcom
Petr mal len päť rokov, keď sa jeho rodičia rozviedli a dlho ani netušil, že sa to vlastne stalo. A možno to nejaký čas netušil ani sám Vladimír, ktorý nad žiadosťou o rozvod len mávol rukou a na pojednávanie sa ani nedostavil. Dôvodom ich rozchodu malo byť to, že viac než rodine sa venoval svojej práci a po nej len ťažko vstával od pohárika s kolegami. Jedno je však isté – o svoju prvú rodinu sa aj po rozvode s Věrou naďalej staral, akoby sa nič nestalo.