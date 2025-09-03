S bolesťou bojuje každý deň, no mala by sa bezstarostne hrať. Darujme malej Sárke viac radosti z detstva
Vaša podpora môže malej Sárke darovať to najvzácnejšie.
Predstavte si sedemročné dievčatko, ktoré namiesto bezstarostného behania po ihrisku musí každý deň bojovať s bolesťou. Taký je život malej Sárky. Trpí zriedkavým genetickým ochorením chrbtice – kyfoskoliotickou formou syndrómu Ehlers Danlos. Toto vážne ochorenie spôsobuje deformáciu chrbtice, prináša každodenné bolesti a výrazne ju obmedzuje v pohybe.
Napriek tomu sa Sárka nevzdáva. Jej mama Patricia o nej hovorí ako o veľkej bojovníčke – vždy sa usmieva, miluje hudbu a má obrovskú chuť žiť. Ako každé dieťa sníva o tom, že raz bude môcť robiť viac vecí sama, bez bolesti a bez pomoci iných.
Nádej, ktorá mení život
Obrovskou nádejou pre Sárku je špeciálny rehabilitačný pobyt. Intenzívna odborná starostlivosť jej môže priniesť úľavu, zlepšiť pohyblivosť a darovať viac radosti z detstva. Rodine sa podarilo získať grant vo výške 1 350 eur, no celková cena pobytu je až 3 600 eur. Zvyšok sumy, žiaľ, sami pokryť nedokážu.
Aj preto sa Patricia odhodlala požiadať o pomoc. Výzva bola zverejnená na portáli ĽudiaĽuďom, kde môže každý z nás prispieť a stať sa súčasťou Sárkinho príbehu.