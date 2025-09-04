Psychologička: Vidí vo vás šéf hrozbu, lebo hovoríte nahlas, čo si myslíte? Môžete sa stať obeťou bossingu - Dobré noviny
Psychologička: Vidí vo vás šéf hrozbu, lebo hovoríte nahlas, čo si myslíte? Môžete sa stať obeťou bossingu
Psychologička: Vidí vo vás šéf hrozbu, lebo hovoríte nahlas, čo si myslíte? Môžete sa stať obeťou bossingu

— Foto: Archív Ingrid Molnárovej, freepik.com/katemangostar

Ak človek začne pociťovať, že jeho nadriadený prekračuje hranice, treba konať.

Pri nástupe do novej práce sme často plní očakávaní a ideálov a veríme, že si sadneme nielen s kolegami, ale aj s nadriadeným. Mnohým sa však toto prianie nesplní a šéf im dá poriadne zabrať. Šikana na pracovisku pritom môže mať veľa podôb a nie vždy je človeku jasné, že sa práve stáva jej obeťou.

Ak má na vás šéf prehnané požiadavky, je k vám nepríjemný alebo vás nezmyselne separuje od ďalších členov kolektívu, spozornite, hovorí pre DOBRÉ NOVINY psychologička Ingrid Molnárová z online poradne Mojra.sk.

Foto: pixabay.com/michael_schueller

Pomoc v záhrade

Svoje o neprimeraných požiadavkách šéfa vie aj tridsaťtriročný Robo, ktorý pracoval ako šofér v nemenovanej firme. „Riaditeľ si zmyslel, že po práci budeme celý tím chodiť k nemu domov porobiť nejaké veci v záhrade. Denne sme končili okolo štvrtej alebo piatej a potom sme mali ísť k nemu,“ spomína si v rozhovore pre portál Closer denníka SME muž, podľa ktorého sa zamestnancov nezastal ani tímlíder.

Kolegovia sa báli ozvať tiež, nakoniec sa však vzbúril sám Robo. Odkedy to urobil, šéf už na záhradu zamestnancov viac nevolal. Dvadsaťsedemročný Adam si zasa navždy zapamätá bratislavské bistro, kde šéfkuchár nazýval kuchyňu diktatúrou, v ktorej je on Hitler, a prinútil ho zostať v práci, aj keď bol pozitívny na covid.

Foto: unsplash.com/Julius Yls

V nadnárodnej korporácii pôsobiacej v oblasti informačných technológií si neuveriteľný prístup vedenia zažil zasa Ťapo. Za jedno päťminútové meškanie mu šéf strhol variabilku z platu vo výške 10 percent, no ak robil nadčas, navyše nedostal ani cent. Keď však šéf potreboval skočiť počas pracovnej doby do pneuservisu, neváhal mať na Ťapa nadštandardnú prosbu a požiadal ho, či by ho do servisu odviezol.

Podpásovka na záver

„Keď som ho vysádzal, povedal mi, že mi veľmi pekne ďakuje a mrzí ho, že pre zápchu na Prístavnom moste teraz nestihnem obed,“ posťažoval sa pre Closer muž, ktorý dal zakrátko výpoveď. Keď tak urobil, prišla ešte jedna krutá podpásovka. Niekto z firmy totiž v tom čase vyrobil nepríjemnosť, a tak sa šéf s Ťapom rozlúčil so slovami: „Aspoň poviem zákazníkovi, že si problém spôsobil ty, tak sme ťa vyhodili.“

Psychologička Courtney Warrenová / Ilustračná fotografia (Kolektív pracovníkov živočíšnej výroby v zlúčenom Jednotnom roľníckom družstve v Horovciach)
Prečítajte si tiež: Psychologička z Harvardu: Nebojte sa v práci použiť týchto osem fráz a budete spokojnejší

Podobných schválností sa deje neúrekom, no veľa sa o nich nehovorí. Zamestnanci sa totiž v strachu, že prídu o prácu, často boja ozvať a zastať sa svojich práv. Radšej nechajú nadriadeného po sebe šliapať a šikanu v zamestnaní riešia výpoveďou v čase, keď už sú na pokraji síl. Oslovili sme preto odborníčku, aby nám poradila, ako môžeme rozpoznať signály bossingu dostatočne včas a čo môžeme robiť, aby sme situáciu vyriešili čo najkonštruktívnejšie a bez ujmy na zdraví.

Terčom sa môže stať ktokoľvek

