Je poctivá a rýdzo slovenská. Vôňa a chuť bryndzovej polievky od Gizky Oňovej pripomína domov
Pripravte si polievku, ktorá zahreje aj zasýti.
Rada varí, pretože vždy presne vie, čo má na tanieri a okrem toho, že jedlo má byť farebné a rôznorodé, je podľa nej najdôležitejšie, aby bolo výživné. Známa speváčka a obľúbená televízna svokra Gizka Oňová sa netají tým, že si pri stole potrpí na etiketu. V kuchyni sa nestratí a zastáva názor, že pri varení často plodí dobré výsledky aj obyčajná náhoda.
Všetci spolu pri jednom stole
„Za sporákom som každý deň, niekedy mám jedlo hotové do dvadsať minút, inokedy za trištvrte hodiny a často aj do desať minút. Je na každom, ako sa rozhodne míňať svoj čas. Pre mňa čas v kuchyni určite nie je stratený,“ vysvetlila Gizka v rozhovore pre Varechu.
Spoločné chvíle s rodinou sú pre ňu prioritou a preto je podľa nej najlepšie, keď sa viaceré generácie stretnú pri jednom stole. Každá sa totiž od tej druhej môže niečo priučiť. Gizka však okrem toho svoje rokmi overené kulinárske skúsenosti s ostatnými zdieľa aj v kuchárskych knihách.
V jednej z nich prezradila aj recept na rýdzo slovenskú polievku z nášho národného pokladu, teda z bryndze. Je plná obľúbených chutných surovín a známa televízna svokra ju pripravuje s dôrazom na domácu a jednoduchú kuchyňu, ktorá zahreje a zároveň zasýti.