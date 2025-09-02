Dali zbohom silikónom či mejkapu. Tieto slávne ženy sa rozhodli vrátiť k prirodzenému vzhľadu a neľutujú - Dobré noviny
Dobré noviny
Dali zbohom silikónom či mejkapu. Tieto slávne ženy sa rozhodli vrátiť k prirodzenému vzhľadu a neľutujú
Dali zbohom silikónom či mejkapu. Tieto slávne ženy sa rozhodli vrátiť k prirodzenému vzhľadu a neľutujú

Pamela Anderson / Zuzana Belohorcová.
Pamela Anderson / Zuzana Belohorcová. — Foto: Instagram @pamelanaderson, zuzanabelohorcova

Verejnoť ich kedysi poznala najmä pre ich „vylepšený" výzor, no dnes je všetko inak.

Po mnohých rokoch sa rozhodli vrátiť k prirodzenosti a neľutujú to. Reč je o známych ženách, ktoré verejnosť aj fanúšikovia poznali najmä pre ich takmer dokonalý vzhľad, ktorý bol výsledkom práce nejedného plastického chirurga. Napokon však svojim silikónom či prehnanému líčeniu zakývali na rozlúčku a dnes si toto rozhodnutie nevedia vynachváliť.

Vpravo herečka Diane Keaton.
Prečítajte si tiež: Krásne a fit aj po sedemdesiatke. Tieto slávne dámy dobre vedia, aký pohyb im prospieva zo všetkých najviac

4. Zuzana Belohorcová

Zuzana Belohorcová sa kedysi preslávila moderovaním relácií pre dospelých Láskanie a Peříčko a v médiách ju nazývali učiteľkou lásky. Mala výrazné plavé vlasy, no pohľady mužov často klesali k jej bujnému dekoltu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

Tomu je však nadobro koniec, keďže pred časom sa pochválila tým, že silikónom dala zbohom. „Je to ani nie 24 hodín, čo som absolvovala explantaciu – odstranenie prsných implantátov a zároveň modeláciu – teda úpravu môjho poprsia. Dlho sme plánovali tento zákrok a som nesmierne rada, že už mám po tom a že hlavne všetko dobre dopadlo a po operácii sa cítim ako znovuzrodená,“ napísala Zuzana ešte v auguste na Instagrame.

Vpravo speváčka Dara Rolins.
Prečítajte si tiež: Čo sú slávne ženy ochotné urobiť pre vysnívaný vzhľad? Za kľúčové považujú veci, ktoré sú zadarmo

3. Romana Škamlová

Umelé prsia mala kedysi aj misska a modelka Romana Škamlová, ktorá sa pre zmenu rozhodla pred pár rokmi a vrátila sa k prirodzenejšiemu výzoru. „Čím sú prsia väčšie, tým opticky ženu zväčšujú a nejako sa mi to prestalo páčiť. Bez nich je to navyše pre mňa pohodlnejšie,“ priznala Šarmu.

