Dali zbohom silikónom či mejkapu. Tieto slávne ženy sa rozhodli vrátiť k prirodzenému vzhľadu a neľutujú
Verejnoť ich kedysi poznala najmä pre ich „vylepšený" výzor, no dnes je všetko inak.
Po mnohých rokoch sa rozhodli vrátiť k prirodzenosti a neľutujú to. Reč je o známych ženách, ktoré verejnosť aj fanúšikovia poznali najmä pre ich takmer dokonalý vzhľad, ktorý bol výsledkom práce nejedného plastického chirurga. Napokon však svojim silikónom či prehnanému líčeniu zakývali na rozlúčku a dnes si toto rozhodnutie nevedia vynachváliť.
4. Zuzana Belohorcová
Zuzana Belohorcová sa kedysi preslávila moderovaním relácií pre dospelých Láskanie a Peříčko a v médiách ju nazývali učiteľkou lásky. Mala výrazné plavé vlasy, no pohľady mužov často klesali k jej bujnému dekoltu.
Tomu je však nadobro koniec, keďže pred časom sa pochválila tým, že silikónom dala zbohom. „Je to ani nie 24 hodín, čo som absolvovala explantaciu – odstranenie prsných implantátov a zároveň modeláciu – teda úpravu môjho poprsia. Dlho sme plánovali tento zákrok a som nesmierne rada, že už mám po tom a že hlavne všetko dobre dopadlo a po operácii sa cítim ako znovuzrodená,“ napísala Zuzana ešte v auguste na Instagrame.
3. Romana Škamlová
Umelé prsia mala kedysi aj misska a modelka Romana Škamlová, ktorá sa pre zmenu rozhodla pred pár rokmi a vrátila sa k prirodzenejšiemu výzoru. „Čím sú prsia väčšie, tým opticky ženu zväčšujú a nejako sa mi to prestalo páčiť. Bez nich je to navyše pre mňa pohodlnejšie,“ priznala Šarmu.