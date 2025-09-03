Keď ich čaká bozkávanie, s kolegami iba prevrátia oči. Janka Kovalčíková vysvetlila, ako to berie jej Adam
Je to brutálny človek, vyznala sa na adresu svojho manžela herečka
Diváci ju poznajú z mnohých slovenských seriálov vrátane Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje Lenu. Janka Kovalčíková musí v seriáli, ktorého súčasťou je inak veľmi rada, zvládnuť aj intímne scény. Ako však otvorene priznala pre magazín Plus 7 dní, ako profesionálka sa v takých chvíľach už dokáže odosobniť. No ako takéto scény vníma jej partner a ako na ne reagujú Jankini rodičia?
Veľa sa smejú
Lena je v seriáli manželkou Antona Holubca, ktorého stvárňuje Filip Tůma. S hercom a spevákom sa Janka pozná už dlhé roky a spoluprácu s ním hodnotí nanajvýš pozitívne. „Hrá sa nám veľmi vtipne. To keby diváci videli, ako vznikajú tie najhoršie scény, tak my sa vtedy najviac smejeme, lebo nič iné nám nezostáva, musíme si to odľahčiť a tým, že sa poznáme roky rokúce a sme na rovnakej vlne, je to perfektné,“ poznamenala Janka pre portál Markiza.sk.
O to ľahšie s Filipom zvládajú aj scény intímnejšieho charakteru. „Našťastie sme si blízki,“ poznamenala herečka pre Plus 7 dní s dodatkom, že bozky a takéto scény boli a odjakživa sú súčasťou herectva. Zároveň priblížila, ako k takýmto pasážam v scenári s kolegami zvyčajne postupujú.
Ako telesná výchova
Bozkávanie na javisku alebo pred kamerou nie je pre hercov nič špeciálne, na čo by sa obzvlášť tešili. „Ak si niekto myslí, že je to príjemná vec, nie je to úplne tak. Predstavte si, že sa na vás pozerá tak 25 ľudí a scény sa niekedy musia aj opakovať,“ opisuje Kovalčíková proces ich vzniku. „S kolegami si pred takou scénou hovoríme, že ‚Ach, dnes sa ideme bozkávať, dáme to nejako...‘,“ priznala vo formáte Close Friends portálu Refresher.
„Je to často skôr taká telesná výchova, tak nejako k sebe pristupujeme,“ dodala a zdôraznila, že hoci veľa nadšenia za prípravou intímnych scén rozhodne hľadať netreba, nik jej zatiaľ pri nich vyslovene neprekážal a keď vie, že ju taká scéna čaká, vopred sa na to psychicky nastaví, aby šlo všetko hladko. Nechuťou by si totiž podľa vlastných slov všetko len zbytočne komplikovala. „Je to akoby pani na pošte nechcela prevziať balík,“ zasmiala sa pre Plus 7 dní herečka, ktorej dá na pľaci oveľa viac zabrať niečo celkom iné.