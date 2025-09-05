Dokonalý návod, čo so sebou ráno robiť: Každý krok má podľa odborníkov overený vplyv na zdravie i náladu - Dobré noviny
Dokonalý návod, čo so sebou ráno robiť: Každý krok má podľa odborníkov overený vplyv na zdravie i náladu
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik, @freepik / Freepik, @gpointstudio

Takto vyzerá vedecky dokonalé ráno.

Nie je jedno, ako začnete svoj deň. Podľa neurovedcov a psychológov majú prvé hodiny po prebudení výrazne väčší vplyv na našu náladu, produktivitu aj zdravie, než by sme čakali. Ak ich nastavíme vedome, môžu sa stať naším najväčším spojencom v boji proti únave, stresu či roztržitosti.

Na základe odporúčaní odborníkov vznikol koncept „vedecky dokonalej rannej rutiny,“ informuje portál Medium. Hoci na prvý pohľad vyzerá jednoducho – jej sila však spočíva v pravidelnosti a systematickosti.

Stabilný rytmus

6:30 – Budenie v rovnaký čas každý deň

Základom úspešného rána je konzistentnosť. Ako varuje neurovedec, doktor Till Roenneberg, nepravidelné vstávanie rozhádže cirkadiánny rytmus, teda biologické hodiny tela. Výsledkom je horšia kvalita spánku, menej energie počas dňa a slabšia schopnosť koncentrácie.

Foto: Freepik, @gpointstudio

Prebúdzanie sa v rovnakom čase vrátane víkendov pomáha regulovať vaše vnútorné hodiny a maximalizuje výhody regeneračného spánku. „Vybral som si 6:30 ráno, pretože mi to poskytuje pokojný a nerušený štart a zároveň zabezpečuje 7–9 hodín spánku odporúčaných Národnou nadáciou pre spánok,“ dodáva doktor.

Svetlo, voda a pohyb

6:35 – Pohár vody a svetlo

Po noci plnej odpočinku potrebuje telo hydratáciu. Pohár vody okamžite „naštartuje“ metabolizmus a pripraví organizmus na výkon.

Druhým krokom je svetlo – prirodzené slnečné alebo jasné interiérové. Neurovedec, doktor Andrew Huberman vysvetľuje, že svetlo signalizuje mozgu, aby znížil produkciu melatonínu a zvýšil hladinu kortizolu, ktorý nás prirodzene prebudí.

6:45 – Desať minút ticha a vedomého dýchania

Bez hudby, obrazoviek či notifikácií. Krátka pauza spojená s vedomým dýchaním aktivuje parasympatický nervový systém a znižuje stres. Technika 4–7–8 (nádych na 4, zadržanie na 7, výdych na 8) je jednoduchá, no účinná. Výskumy publikované v časopise Psychoneuroendocrinology potvrdzujú, že znižuje hladinu stresového hormónu a zlepšuje mentálnu bdelosť.

Foto: Freepik, @standret

7:00 – Krátky pohyb a prechádzka

Ranná aktivita nemusí byť intenzívna. Stačí 15–20 minút miernej chôdze, jogy či strečingu. „Aj mierna fyzická aktivita výrazne zvyšuje kognitívny výkon počas dňa,“ uvádza štúdia v časopise Psychological Bulletin. Práve v tomto čase si môžete dopriať aj prvú kávu – ideálne na čerstvom vzduchu.

