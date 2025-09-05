Denne obchádzala použité striekačky a odháňala šváby. Z predavačky ponožiek je dnes úspešná Slovenka - Dobré noviny
Dobré noviny
Denne obchádzala použité striekačky a odháňala šváby. Z predavačky ponožiek je dnes úspešná Slovenka
Denne obchádzala použité striekačky a odháňala šváby. Z predavačky ponožiek je dnes úspešná Slovenka

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Facebook/Let's Dance

Hoci vyrastala na neslávne známom sídlisku, na svoje detstvo spomína rada.

Prvých 10 rokov svojho života prežila s rodičmi v garsónke v bratislavskom Pentagone. Niekoľkokrát ich vykradli, všade boli neodbytné šváby, na schodisku často ležali ľudia a výťah, v ktorom sa povaľovali použité striekačky, používala len v naliehavých prípadoch. Dievčina z fotografie aj napriek tomu prežila krásne detstvo a s láskavými rodičmi zažila množstvo dobrodružstiev. Pomáhala im v podnikaní, ktoré niekedy pôsobilo komicky, no vďaka všetkému, čo už ako malá zažila, získala nadhľad, ktorý sa jej v dospelosti nesmierne hodí.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Facebook/Let´s Dance

