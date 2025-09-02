Prepína ti, varovali ho kamaráti. Martin Nikodým uveril, že je bohovský a z oblakov ho museli stiahnuť
Sláva je opojná, priznáva otvorene.
Predstavte si, že ste 20-ročný chalan, ktorý ešte nedávno skúšal šťastie na prijímačkách a zrazu vás pozná celé Slovensko. Stačí jeden týždeň na obrazovke a nič už nebude také, ako bolo predtým. Práve tak sa začal príbeh Martina Nikodýma, moderátora, ktorého sláva vyniesla vysoko, no mal obrovské šťastie, že ho nezlomila.
Týždeň, ktorý všetko zmenil
Martin Nikodým patril medzi nadané deti – do školy nastúpil skôr a maturitu zvládol v sedemnástich, pričom už ako 16-ročný skúšal šťastie na prijímačkách na herectvo. Hoci ho pre nízky vek odmietli, jeho cesta do médií sa rozbehla veľmi rýchlo najprv cez bábkové divadlo, potom rádio a napokon televíziu. V roku 1993 moderoval prvú súťaž Miss Slovensko a hneď na to živú reláciu Správny kľúč.
„Počas toho týždňa ma videli na obrazovke všetci. V pondelok som vyšiel von a zrazu som si uvedomil, že sa na mňa pozerajú ľudia na ulici. To môže byť pre dvadsaťročného chlapca nebezpečné,“ spomínal v rozhovore pre Denník N na dni, keď mladého Nikodýma spoznalo celé Slovensko.
Myslel si, že je bohovský
Známy moderátor s odstupom času priznal, že prvý nával popularity mu poriadne zamotal hlavu. „Sláva je opojná. Odrazu vám všetci hovoria, že ste úžasný. Dokonca to väčšinou vravia tí, ktorí si to nemyslia. Tak to zvykne v tejto brandži chodiť. No a človek sa začne vznášať na obláčiku. Aj mne sa to podarilo. Začal som veriť, že som fakt bohovský,“ prezradil Martin, ktorému v tom čase na všetkých pracovných semaforoch svietili zelené a mal pocit, že mu patrí celý svet.