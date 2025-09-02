FOTO: Kto ukradol zázračné semienko? Na východe vyrástlo originálne bludisko, ktoré sľubuje dobrodružstvo
Na jeden hektár sa zmestilo viac, než by ste čakali.
Aj vy ste sa v detstve radi preháňali po kukuričných poliach? Teraz si to môžete zopakovať, no ešte zábavnejšie a originálnejšie. Ak máte radi prírodu, smiech a trochu záhad, v Trnave pri Laborci pri Michalovciach vyrástlo originálne kukuričné bludisko Kukulandia. Zhora vyzerá jednoducho, ale kto sa doň odváži vojsť, rýchlo zistí, že nájsť cestu von nie je vôbec také ľahké.
„Pripravili sme pre teba miesto plné hádaniek, úloh a prekvapení, kde si oddýchneš, zasmeješ sa a popritom spoznáš prírodu a poľnohospodárstvo z iného uhla,“ uvádzajú na webe organizátori bludiska, ktoré sa rozprestiera na ploche jedného hektára.
Zábava aj dobrodružstvo
Pri vstupe dostanú návštevníci mapu, na ktorej však nie sú zakreslené všetky cestičky. Prejsť bludiskom z vysokých stebiel kukurice tak trvá najšikovnejším okolo trištvrte hodiny, no väčšina ľudí si užíva skôr smiech, pátranie a spoločný čas.
Pre deti i dospelých pripravili majitelia aj tematickú hru – úlohou je zistiť, kto ukradol zázračné semienko. Kto záhadu vyrieši, čaká ho sladká odmena. A pre tých, čo si chcú oddýchnuť, ostáva možnosť pokojnej prechádzky v atmosfére kukuričného poľa.