Princezné? Nie, radšej mala ježibaby. Spoznáte herečku, ktorú otec po jej prvom predstavení zvozil?
Aj keď jej rodičia boli herci, svoju dcéru od tohto povolania najprv odhovárali.
Keď bola ešte malé dievča, spolu s rodičmi, ktorí boli hercami, sa presťahovali do Bratislavy. Zo začiatku nemali kde bývať, tak prespávali v divadelnej šatni. Práve vôňa garderób, maskérne aj rekvizitárne ju donútila premýšľať nad tým, že sama chce byť herečkou. Spolu s otcom si z obývačky urobili divadelné javisko a často v nej strávili hodiny hraním rôznych inscenácií. Už ako trojročná ho prekvapila názorom, že ježibaby sú lepšie roly ako princezné.