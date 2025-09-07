Pri kreslení prístavu urobili autori zásadnú chybu. Podarí sa vám ju objaviť v čo najkratšom čase?
Dôležité je zamerať sa na detaily.
Ste ten typ človeka, ktorý si všimne aj najmenší detail, nenápadnú chybičku alebo nelogické prvky, ktoré iní prehliadnu? Svoje oči a myseľ si tentokrát môžete otestovať na hádanke, ktorá je o niečo zložitejšia, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Vašou úlohou je nájsť skrytú chybu na obrázku s nákladným prístavom a urobiť to čo najrýchlejšie. Aj touto hravou metódou si overíte, nakoľko môžete veriť vlastnému vnímaniu. Stopky sa symbolicky spúšťajú v momente, keď dočítate tento text.