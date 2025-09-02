Nenechajte si zničiť zuby kávou, radí zubárka Janka. Aby ostal chrup biely, robí tieto štyri veci - Dobré noviny
Dobré noviny
Nenechajte si zničiť zuby kávou, radí zubárka Janka. Aby ostal chrup biely, robí tieto štyri veci
Nenechajte si zničiť zuby kávou, radí zubárka Janka. Aby ostal chrup biely, robí tieto štyri veci

Zubná lekárka Janka Handlovská / Ilustračná fotografia
Zubná lekárka Janka Handlovská / Ilustračná fotografia

Popíjate pohár kávy celý deň? Mali by ste spozornieť.

Jana Handlovská je bývalou profesionálnou basketbalistkou, mamou, no najmä známou košickou estetickou stomatologičkou. Na sociálnych sieťach ju sleduje už takmer 43-tisíc ľudí, ktorým pomáha nastaviť si zdravú a účinnú zubnú rutinu. Vo virálnych videách vysvetľuje, prečo by sme si nemali umývať zuby hneď po jedle či aké zubné pasty si kupuje. V jednom z nich sa zamerala na problém, ktorí trápi mnohých ľudí – zafarbené zuby po pití kávy. „Ja tiež kávu milujem, ale viem, ako minimalizovať jej vplyv na zuby. Tu sú moje tipy,“ uviedla zubárka a podelila sa o štyri účinné rady.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia Foto: Freepik

4. Pije kávu naraz

Spravíte si ráno kávu a pomaličky si z nej odpíjate počas dňa? Stomatologička varuje, že robíte chybu. „Pijem kávu naraz a nepopíjam ju celé hodiny, aby som obmedzila jej kontakt so zubami,“ uviedla Janka Handlovská, ktorá svojim pacientom radí, aby sa vyhli pomalému popíjaniu kávy.

Ilustračné foto.
Ak sa zlozvyku neviete zbaviť, odporúča pitie cez slamku, ktorá eliminuje kontakt kávy so zubami a tým sa znižuje riziko zafarbenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dr. Janka Handlovská | zubná lekárka (@janka_thedentist)

3. Po káve si vypláchne ústa vodou

„Po káve si vždy vypláchnem ústa čistou vodou. Pomáha to odstrániť zvyšky kávy, ktoré by mohli zafarbiť zuby,“ vysvetlila zubárka a dodala, že voda pomáha vyplatiť kyslé zvyšky a pigmenty, ktoré môžu prispieť k zafarbeniu. Takýto rituál podľa expertov tiež pomáha neutralizovať kyselinu v ústach.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

