Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy
Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.
Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová. — Foto: Instagram @ mariocimarro, bronigregus

Je to ten najvzácnejší pocit, vraví telenovelová hviezda.

Ako ten čas letí. Dcérka hviezdy telenovely Skrytá vášeň Maria Cimarra a slovenskej missky Broni Gregušovej oslávila už svoje tretie narodeniny. Obaja rodičia sa z nej nesmierne tešia a dojatý ocko svojej Brianne venoval krásne vyznanie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedinečný zážitok

Bývalá finalistka Miss Slovensko a kubánska herecká hviezda sa osudovo stretli na pláži v americkom Miami. Obaja sa do seba zamilovali a svoju lásku neskôr korunovali aj spoločnou dcérkou Briannou.

Sergio Basáñez z telenovely Keď budeš moja (vľavo) a Mario Cimarro zo Skrytej vášne (vpravo)
Prečítajte si tiež: Pred rokmi ukradli naše srdcia. Spomínate si na tých najväčších fešákov z legendárnych telenoviel?

A hoci sa zdá, že vo vzťahu prežívajú ťažké časy, stále ich spája práve Brianna „Byť otcom je jedinečný zážitok. Je to osobný dar, ktorý môžeš pochopiť len vtedy, keď ho otvoríš. Je to, keď sa svet zúži na okamih, keď sa na teba pozriem,“ vyznal sa v minulosti Mario Cimarro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broňa zároveň prezradila, že moderné metódy výchovy pri dcére neuznáva. Dôležité podľa nej totiž je niečo celkom iné – tým je vnímanie individuálnych potrieb svojho dieťaťa.

Najvzácnejší pocit

