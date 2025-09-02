Sľubujem, že toto nie je lifting. Gordon Ramsey bojuje s rakovinou kože a má pre vás jasný odkaz - Dobré noviny
Gordon Ramsay.
Ochorenie môže viesť k zohaveniu.

„To kura je také surové, že aj študent medicíny by ho dokázal zachrániť!“ To je len jedna z legendárnych hlášok nekompromisného šéfkuchára Gordona Ramseyho, ktorý na sociálnych sieťach tentokrát vystúpil s absolútnou pokorou. Fanúšikom totiž oznámil, že bojuje s rakovinou a svetu poslal jasný odkaz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Gordon Ramsay (@gordongram)

Nie je to lifting

„Som vďačný a nesmierne si vážim neuveriteľný tím The Skin Associates a ich rýchlu reakciu pri odstránení tohto bazocelulárneho karcinómu, ďakujem! Prosím, nezabudnite si tento víkend vziať opaľovací krém. Prisahám, že to nie je lifting tváre! Budem potrebovať vrátiť peniaze,“ napísal na Instagrame šéfkuchár, ktorý apeluje na prevenciu.

V slnečných dňoch sa treba poriadne chrániť.
Prečítajte si tiež: Proti slnku ste sa doteraz chránili nesprávne. Takto si podľa odborníkov zachováte zdravú a odolnú pokožku

Keď vám diagnostikujú bazocelulárny karcinóm, je veľmi pravdepodobné, že budú vznikať nové nádory na nových miestach, čo môže viesť k nepretržitej liečbe a operáciám a dokonca možno k zohaveniu,“ uviedla pre portál Skin cancer dermatologička Deborah Sarnoffová, ktorá odporúča chrániť sa pred slnečným žiarením opaľovacím krémom, klobúkom aj slnečnými okuliarmi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Gordon Ramsay (@gordongram)

Bojuje aj Jackman

Bazalióm, ktorý Ramseymu objavili na tvári, je najčastejším typom rakoviny kože. Len zriedkavo metastázuje alebo usmrcuje, napriek tomu sa považuje za zhubný, pretože môže spôsobiť významné deštrukcie a znetvorenie prerastaním do okolitých tkanív.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MUDr. Simona Hanesová (Felšöová) (@simona_derm)

V 80 percentách prípadov sa bazalióm objavuje na hlave a krku a ak rakovinu lekári odstránia alebo inak vhodne ošetria, pacienta považujú za „vyliečeného“. Gordon Ramsay nie je jediná známa osobnosť, ktorá má rakovinu kože.

