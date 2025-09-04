Príbehy o nevysvetliteľných zmiznutiach sem lákajú dobrodruhov. Tribeč sprístupňuje netradičný chodník - Dobré noviny
Príbehy o nevysvetliteľných zmiznutiach sem lákajú dobrodruhov. Tribeč sprístupňuje netradičný chodník
Príbehy o nevysvetliteľných zmiznutiach sem lákajú dobrodruhov. Tribeč sprístupňuje netradičný chodník

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik, @prostooleh / Freepik, @freepik

Návštevníci Tribeča zažijú čosi netradičné.

Pohorie Tribeč dlhé roky vyvoláva otázky a zvedavosť. Tajomné lesy medzi Nitrou, Zlatými Moravcami a Partizánskym sú opradené záhadami a príbehmi o zmiznutiach, ktoré si nikto nevie vysvetliť. A práve sem prichádza nová atrakcia – tajomný zážitkový chodník, ktorý sľubuje nevšedný zážitok pre všetkých, čo sa odvážia vstúpiť. Trúfnete si?

Legenda, ktorá straší i fascinuje

Záhadná atmosféra Tribeča inšpirovala aj slovenského spisovateľa Jozefa Kariku, ktorý napísal mysteriózny román Trhlina. Ten sa neskôr dostal aj na filmové plátna. Príbehy tak stále lákajú turistov, ktorí chcú zažiť dotyk nepoznaného.

Nitrianska organizácia cestovného ruchu Visit Nitra sa rozhodla tento záujem premeniť na unikátny projekt. V srdci Tribeča vzniká zážitkový chodník, ktorý má priniesť úplne iný typ turistiky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1340415004757263&set=a.633316708800433

„Tento chodník nebude obyčajným výletom do prírody. Počuješ šum lístia? Možno je to len vietor… alebo hlas, ktorý ťa volá. Budú ťa sprevádzať šepoty, zvuky prírody a nahrávky tajomných príbehov. Niektorí hovoria, že je to len mýtus, iní sú presvedčení, že sa tu odohráva čosi nadprirodzené,“ opisujú autori netradičný zážitok.

Hra pre najodvážnejších

