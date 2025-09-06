Je o 45 kilogramov ľahšia a pozná tajomstvo zdravého chudnutia. Žene táto dychberúca premena zmenila život
Chudla bez toho, aby sa spoliehala na populárne injekcie a dnes inšpiruje ostatných.
Bola zvyknutá, že kvôli svojej váhe musí robiť kompromisy. Keď k nej však na jarmoku podišiel predavač a poprosil ju, aby si odsadla od svojich priateľov na druhý koniec kolotoča, pretože jej strana je príliš preťažená, bola to posledná kvapka. Georgina Bailey odmalička milovala jedlo, no nebolo jej to vždy na osoh. Všetko sa zmenilo až vo chvíli, keď svoj život konečne vzala do vlastných rúk.
V puberte nosila veľkosť 44
„Vždy som bola väčšia ako ostatné deti. Môj otec je vyštudovaný kuchár, takže som si dobré jedlo odmalička vážila a pamätám si, že som zvykla raňajkovať cestoviny namiesto chleba. Keď som mala 14, nosila som oblečenie veľkosti 44 a prezývali ma tučný zadok,“ priznala Georgina pre The Telegraph.
Už v tom čase sa mamy pýtala, či by nemohla vyskúšať nejakú diétu, no ona usúdila, že v tomto veku je lepšie podporovať zdravé stravovacie návyky a pohyb dieťaťa. Ani jedno z toho však jej dcéra nepraktizovala a časom sa situácia zhoršila. Počas štúdia na vysokej škole chodila so spolužiakmi na večierky, nevyhýbala sa alkoholu a ani jedeniu uprostred noci.
Kľúčová je konzistentnosť
„Počula som chalana na jednej prednáške ako vraví druhému, že by som bola v pohode, keby som trochu schudla. Bolelo ma to, aj ma to prinútilo schudnúť, ale potom sa opäť vrátila k starému jedálničku a všetko sa vrátilo,“ opísala.
Najväčším problémom nebolo samotné jedlo, ale porcie, ktoré si mladá študentka dopriala a čas, kedy jedla. Nemalo to pritom žiaden súvis s emóciami, jednoducho to bol zvyk, ktorého sa ťažko vzdávala. Nemala ani 20 rokov a už musela nakupovať v špecializovaných obchodoch, pretože tam, kde nakupovali jej rovesníčky, jej nič nesedelo a vtedy si povedala, že je načase konať.