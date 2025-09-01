Mama nechcela, aby ju v škole brali ako lenivú Rómku a držala ju nakrátko. Dievčina sa prebojovala ďaleko
Živí sa tým, čo si v detstve vysnívala.
Vraj tancovala skôr, než sa naučila chodiť. Zdedila výnimočný umelecký talent, časom začala aj spievať a hoci umenie od detstva milovala, naplno sa mu venovať nemohla. Mama dievčiny z fotografie sa totiž obávala, že by verejnosť jej dcéru mohla vnímať stereotypne. Nechcela, aby ju považovali za Rómku, ktorej sa ťaží chodiť do školy a tak ju doma držali nakrátko. V období dospievania to však medzi nimi vyvolalo nejeden konflikt.