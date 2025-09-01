Žijeme oddelene, ale stále som šťastná. Ivana Chýlková by mala o živote s Krausom napísať knihu
O takéhoto človeka nechcem nikdy v živote prísť, povedala si pred 30 rokmi.
Na otázku, aké je to žiť s Janom Krausom, odpovedala jednoznačne: „Nádherné.“ Ivana Chýlková v podcaste Hype-Cast otvorene prehovorila o tom, ako funguje domácnosť s najznámejším českým moderátorom a mnohých prekvapila vyhlásením, že už nejaký čas žijú v skutočnosti oddelene.
Malý škriatok s veľkým zadkom
„Jeníček riadi štát, vesmír a ja sa starám o takú agendu ako je jedlo, doktori,“ zasmiala sa Chýlková, ktorá priznala, že ich spolužitie funguje na vtipoch a humore. „Odchádzam do divadla a on sa ma opýta: Kam ideš, Ivanka? Poviem mu: Do divadla. On sa opýta: Čo hráš? Ja poviem, že Boha masakru, a on odpovie, nech si to pekne užijem. O tri hodiny prídem domov a povie mi: Ahoj láska, kde si bola? A ja poviem, že v divadle. Potom sa spýta, čo som hrala a či je doma niečo na jedenie, a ja mu poviem: Ak si niečo kúpil,“ prezradila herečka, ktorá je Krausovou druhou manželkou. Prvýkrát prehodili pár slov v roku 1994, keď ju až tak neočaril.
„Keď som ho videla prvýkrát, bol to taký malý škriatok s veľkým zadkom,“ smiala sa a dodala, že keby jej vtedy niekto povedal, že to bude otec jej dieťaťa, tak by sa nahlas rozosmiala. Jan Kraus sa však do nej zamiloval na prvý pohľad, nenechal sa odbiť a ona mu nakoniec city opätovala.
Oddelené domácnosti
„O takéhoto človeka nechcem nikdy v živote prísť,“ povedala si vtedy. „Ani som si nevedela predstaviť, že by to mohlo byť až takéto. Že by som vôbec mohla stretnúť takého človeka a že taký človek vôbec existuje,“ zaspomínala si s odstupom času. Jan Kraus sám tvrdí, že Ivana mala veľa nápadníkov, ale bol si istý, že on bude pre ňu najlepší. „To je jasné. Všetci boli nudní... Stále jej vravím, nech napíše knihu o vzťahu so mnou, ktorá by sa mala volať Výhra v lotérii,“ smial sa Jan Kraus, ktorý je s Ivanou takmer 30 rokov a funguje im to, hoci už nejaký čas nemajú spoločnú domácnosť.