Na prvý pohľad vyzerá drsne, no má dobré srdce. Keď Goro vojde do nemocnice, každému sa rozžiaria oči
Na prvý pohľad vyzerá drsne, no má dobré srdce. Keď Goro vojde do nemocnice, každému sa rozžiaria oči

— Foto: nemocnicakezmarok.agel.sk

Zdravotníci hovoria o obrovskom prínose.

Na oddelení dlhodobo chorých v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku sa pacienti pravidelne tešia na jedného netradičného návštevníka. Je ním Goro, tri a polročný štvornohý terapeut plemena Cane corso, ktorý napriek svojmu statnému zjaveniu prináša krehké okamihy radosti, pokoja a blízkosti.

Vítajú ho ako starého známeho

Goro chodí do nemocnice spolu so svojou majiteľkou Ivonou Stolarčíkovou. Pacienti ho vítajú ako starého známeho. „Naši pacienti sa na pravidelné návštevy Gora tešia. Mnohí z nich ho vnímajú ako priateľa, niektorí ho dokonca oslovujú po mene. Je radosť sledovať, ako sa im rozžiaria oči, keď Goro vstúpi na oddelenie. Je obrovským prínosom nielen pre pacientov, ale aj pre personál,“ uviedla Simona Pavlíková, vedúca sestra Oddelenia dlhodobo chorých a Jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/nemocnicakezmarok/posts/pfbid0TNg5TiG6tWASeVNefYq1eXouMywgriZCL2jveYKU4B4ZLUcdhTXF25izfLntNK9Tl

Jeho prítomnosť si dokonca vyžiadala aj pacientka, ktorá bola neskôr preložená do domova dôchodcov – Goro tam za ňou pravidelne dochádza. Rovnako rád chodí aj za deťmi, ktorým prináša pokoj a úsmev.

Obľúbený aj medzi zamestnancami

Nielen pacienti, ale aj zdravotníci si Gorovu spoločnosť rýchlo obľúbili. Pri každej návšteve ho vítajú s úsmevom. „Obľubu si získal aj u primára oddelenia, pred ktorým má Goro – podľa slov personálu – špeciálny rešpekt, čo u mnohých vyvoláva úsmevné reakcie,“ dodáva vedenie nemocnice.

