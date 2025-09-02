Prišiel o zrak, no nie o sny. Pavol z Liptova prepisuje históriu, ako prvý nevidiaci Slovák zdolal Ararat
Úspech nevidiaceho športovca by mohol motivovať aj širokú verejnosť.
Plné zdravie patrí k najkrehkejším darom. Pavol Kéri z Liptovského Mikuláša o tom vie svoje – aktívny život mu obrátila naruby vážna autonehoda. Prežil, no prišiel o zrak. „Na začiatku to bola doslova katastrofa. Vôbec som si nevedel predstaviť, čo budem robiť. Ako sa však vraví, čas je ten najlepší liek. A ako plynul, tak som sa pomaly zmieroval s faktom, že už viac neuvidím,“ povedal kedysi pre Plusku.
Namiesto rezignácie však objavil novú cestu. Na rehabilitačnom pobyte stretol ľudí, ktorí mu ukázali, že aj napriek hendikepu dokáže žiť naplno. Vrátil sa k športu a vďaka kamarátovi Stanislavovi Mikšovskému sa vydal aj do hôr, ktoré vždy miloval. Odvtedy spolu zdolali množstvo tatranských vrcholov.
Výzva, ktorá mení dejiny
Tentoraz si Pavol a jeho sprievodca stanovili ešte odvážnejší cieľ – turecký Ararat (5 137 m n. m.). Stal sa tak prvým nevidiacim Slovákom, ktorý naň vystúpil.
„Po utorkovom prílete pod Ararat sme absolvovali aklimatizačný výstup na sopku Zor do 3 050 metrov, ďalší deň výstup do základného tábora Araratu v 3 300 m n. m. a následný deň do prvého tábora v 4 200 m n. m. Keďže Paľko reagoval na pobyt vo vysokej nadmorskej výške bez problémov, o polnoci na sobotu sme vyrazili na vrcholový pokus. Napriek menším krízam bol úspešný a v sobotu ráno o šiestej hodine sme vystúpili na vrchol Araratu,“ cituje horského sprievodcu Stanislava Mikšovského portál Žilinak.