Prišiel o zrak, no nie o sny. Pavol z Liptova prepisuje históriu, ako prvý nevidiaci Slovák zdolal Ararat
Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Žijeme oddelene, ale stále som šťastná. Ivana Chýlková by mala o živote s Krausom napísať knihu

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Prišiel o zrak, no nie o sny. Pavol z Liptova prepisuje históriu, ako prvý nevidiaci Slovák zdolal Ararat

— Foto: Facebook Mesto Liptovský Mikuláš

Úspech nevidiaceho športovca by mohol motivovať aj širokú verejnosť.

Plné zdravie patrí k najkrehkejším darom. Pavol Kéri z Liptovského Mikuláša o tom vie svoje – aktívny život mu obrátila naruby vážna autonehoda. Prežil, no prišiel o zrak. „Na začiatku to bola doslova katastrofa. Vôbec som si nevedel predstaviť, čo budem robiť. Ako sa však vraví, čas je ten najlepší liek. A ako plynul, tak som sa pomaly zmieroval s faktom, že už viac neuvidím,“ povedal kedysi pre Plusku.

Namiesto rezignácie však objavil novú cestu. Na rehabilitačnom pobyte stretol ľudí, ktorí mu ukázali, že aj napriek hendikepu dokáže žiť naplno. Vrátil sa k športu a vďaka kamarátovi Stanislavovi Mikšovskému sa vydal aj do hôr, ktoré vždy miloval. Odvtedy spolu zdolali množstvo tatranských vrcholov.

Výzva, ktorá mení dejiny

Tentoraz si Pavol a jeho sprievodca stanovili ešte odvážnejší cieľ – turecký Ararat (5 137 m n. m.). Stal sa tak prvým nevidiacim Slovákom, ktorý naň vystúpil.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MestoLM/posts/pfbid0fmphEHC2CfkF1vMWk8ABcfo5diAUNzP3chXGFNP4nGkKLt4W2y1iQxThKdkNCvkDl

„Po utorkovom prílete pod Ararat sme absolvovali aklimatizačný výstup na sopku Zor do 3 050 metrov, ďalší deň výstup do základného tábora Araratu v 3 300 m n. m. a následný deň do prvého tábora v 4 200 m n. m. Keďže Paľko reagoval na pobyt vo vysokej nadmorskej výške bez problémov, o polnoci na sobotu sme vyrazili na vrcholový pokus. Napriek menším krízam bol úspešný a v sobotu ráno o šiestej hodine sme vystúpili na vrchol Araratu,“ cituje horského sprievodcu Stanislava Mikšovského portál Žilinak.

Vlajka rodného mesta na vrchole

