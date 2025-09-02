Jednu vec pri žiakoch vytrvalo odmieta. Oceňovaná učiteľka Miriam vie, čo deti potrebujú k úspechu - Dobré noviny
Dobré noviny
Jednu vec pri žiakoch vytrvalo odmieta. Oceňovaná učiteľka Miriam vie, čo deti potrebujú k úspechu
Jednu vec pri žiakoch vytrvalo odmieta. Oceňovaná učiteľka Miriam vie, čo deti potrebujú k úspechu

Jej študenti ju vďaka viacerým veciam vnímajú ako tú, ktorá mení životy.

Začiatkom júna získala cenu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a stala sa jednou z učiteľských osobností roka. Miriam Feretovú z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove jej žiaci vnímajú ako pedagogičku, ktorá doslova mení životy. Ona však skromne tvrdí, že si to často ani neuvedomuje. Učiteľka geografie a biológie teraz v podcaste Ženy so šarmom prezradila, na čom bazíruje a čo sa jej zdá v dnešnom svete pri vedení detí dôležité.

Miriam vo svojej pedagogickej praxi do veľkej miery prepája stredoškolské osnovy so skutočnou vedou, chodí so svojimi študentmi na vedecké súťaže a neúnavne s nimi robí vedecké projekty trvajúce aj niekoľko rokov, pričom kladne ich hodnotí aj odborná verejnosť. Jedna z jej žiačok sa tri roky venovala výskumu rakoviny mozgu a podpornej liečbe z izolátov lišajníkov, ďalší študent porovnával vo svojom výskume kvalitu slovenských a svetových medov a jeho prácu následne publikovali vo Včelárovi ako top výskum pre včelárov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dáva im krídla

Miriam ide každý deň na dvesto percent a aj keď si toho bežne nie je vedomá, na žiakov má veľký vplyv. „Ja si to niekedy neuvedomujem, ale chodíme na mnohé medzinárodné súťaže, takže naozaj dosť rozširujem tie obzory a možnosti. A aj deťom z rôzneho prostredia. Hovoria, že im dávam krídla, že môžu snívať, že ich sny sa stávajú skutočnosťou. Ani by nepomysleli, že dosiahnu v živote to, čo dosiahli. To ma veľmi teší,“ vyznáva sa v podcaste Miriam, ktorá sa v minulosti rozhodovala, či sa stane učiteľkou, vedkyňou alebo svoje kroky nasmeruje radšej na lekársku fakultu. Vedela, že chce pracovať s ľuďmi a učiteľstvo napokon vyhralo.

Prečítajte si tiež: Učiteľka Slovenska je iná ako ostatní. Alenka z Košíc nenúti deti písať diktáty a majú dovolené plakať

Dnes je to už 25 rokov a svoje rozhodnutie neľutuje. Ako hovorí, má šťastie nielen na žiakov, ale aj na kolegov a učenie ju stále baví. Pri svojej práci s mladými ľuďmi si pritom čoraz viac uvedomuje, čo je pri ich vedení na ceste k poznatkom najdôležitejšie.

