Miznú vám ponožky? Expertky na pranie majú odpovede na sedem najväčších záhad našich pračiek
Pranie má byť jednoduché – dáte bielizeň do práčky, pridáte prášok a čakáte, že vyjde svieža, čistá a voňavá. Lenže niekedy sa stane pravý opak. Čudné fľaky, pachy, zničený materiál a niektoré veci dokonca úplne zmiznú. Áno, reč je o ponožkách, ktoré práčka „žerie“ asi v každej domácnosti. Experti na pranie pre Washington Post teraz poukázali na sedem záhad pri praní a uvádzajú, čo s nimi môžeme urobiť.
7. Oblečenie je celé od chĺpkov a žmolkov
Ak nájdete po praní na oblečení chĺpky, na vine môže byť zabudnutá vreckovka alebo zanesený filter. Skontrolujte preto pred praním vrecká a nezabúdajte čistiť filter práčky aj sušičky. Podľa expertky Kristin DiNicolantoniovej, riaditeľky komunikácie v American Cleaning Institute, chĺpky z filtra odstránite i malou kefkou alebo papierovou utierkou.
Pozor aj na kombinovanie látok – froté, flís či flanel vlákna púšťajú, zatiaľ čo polyester či tmavá bavlna ich priťahujú. Riešenie je jednoduché: perte ich oddelene.
6. Oblečenie po praní nepríjemne zapácha
Ak oblečenie po vybratí z práčky nepríjemne páchne, môže ísť o nánosy pracieho prostriedku a plesne v bubne. „V úsporných práčkach malé množstvo vody spôsobuje, že sa zvyšky pracieho prostriedku a aviváže hromadia v oblečení aj v bubne. Tento nános zachytáva baktérie a spóry plesní, čo spôsobuje kyslastý, zatuchnutý zápach,“ vysvetlila odborníčka na textílie Barbara Sternová, ktorá odporúča raz mesačne spustiť prázdny cyklus s octom a potom ďalší so sódou bikarbónou. A nezabúdajte – nenechávajte mokré veci v práčke a dvierka nechajte po praní pootvorené.
5. Na tričkách sú záhadné dierky
Záhadné malé dierky môžu spôsobovať nezapnuté zipsy, háčiky, gombíky či pracky, ktoré poškodia jemnejšie tkaniny. Pred praním ich preto vždy zapnite a syntetické kúsky perte radšej naruby. Najjemnejšie oblečenie ochráni sieťka na pranie.