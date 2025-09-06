Miznú vám ponožky? Expertky na pranie majú odpovede na sedem najväčších záhad našich pračiek - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Miznú vám ponožky? Expertky na pranie majú odpovede na sedem najväčších záhad našich pračiek
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Vyzerá zostarnuto, kritizujú ľudia nový vzhľad Kate. Experti prezradili, čo stojí za jej vlasovou premenou

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

SLEDUJE NÁS 207 412 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Miznú vám ponožky? Expertky na pranie majú odpovede na sedem najväčších záhad našich pračiek

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Freepik; Chat GPT/Dobré noviny

Pozor aj na kombinovanie látok – froté, flís či flanel vlákna púšťajú, zatiaľ čo polyester či tmavá bavlna ich priťahujú.

Pranie má byť jednoduché – dáte bielizeň do práčky, pridáte prášok a čakáte, že vyjde svieža, čistá a voňavá. Lenže niekedy sa stane pravý opak. Čudné fľaky, pachy, zničený materiál a niektoré veci dokonca úplne zmiznú. Áno, reč je o ponožkách, ktoré práčka „žerie“ asi v každej domácnosti. Experti na pranie pre Washington Post teraz poukázali na sedem záhad pri praní a uvádzajú, čo s nimi môžeme urobiť.

Foto: Freepik

7. Oblečenie je celé od chĺpkov a žmolkov

Ak nájdete po praní na oblečení chĺpky, na vine môže byť zabudnutá vreckovka alebo zanesený filter. Skontrolujte preto pred praním vrecká a nezabúdajte čistiť filter práčky aj sušičky. Podľa expertky Kristin DiNicolantoniovej, riaditeľky komunikácie v American Cleaning Institute, chĺpky z filtra odstránite i malou kefkou alebo papierovou utierkou.

Kateřina je na internete známa pod prezývkou Úklid pro klid.
Prečítajte si tiež: Česká odborníčka na upratovanie: Pri praní robíte tieto štyri chyby, ktoré zbytočne ničia oblečenie

Pozor aj na kombinovanie látok – froté, flís či flanel vlákna púšťajú, zatiaľ čo polyester či tmavá bavlna ich priťahujú. Riešenie je jednoduché: perte ich oddelene.

6. Oblečenie po praní nepríjemne zapácha

Ak oblečenie po vybratí z práčky nepríjemne páchne, môže ísť o nánosy pracieho prostriedku a plesne v bubne. „V úsporných práčkach malé množstvo vody spôsobuje, že sa zvyšky pracieho prostriedku a aviváže hromadia v oblečení aj v bubne. Tento nános zachytáva baktérie a spóry plesní, čo spôsobuje kyslastý, zatuchnutý zápach,“ vysvetlila odborníčka na textílie Barbara Sternová, ktorá odporúča raz mesačne spustiť prázdny cyklus s octom a potom ďalší so sódou bikarbónou. A nezabúdajte – nenechávajte mokré veci v práčke a dvierka nechajte po praní pootvorené.

Foto: Freepik

5. Na tričkách sú záhadné dierky

Záhadné malé dierky môžu spôsobovať nezapnuté zipsy, háčiky, gombíky či pracky, ktoré poškodia jemnejšie tkaniny. Pred praním ich preto vždy zapnite a syntetické kúsky perte radšej naruby. Najjemnejšie oblečenie ochráni sieťka na pranie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.