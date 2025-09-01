Zvrchu chrumkavá, vo vnútri mäkká. Michelinská focaccia šéfkuchára Sekerku je ideálnou bodkou za letom
Podľa detailného receptu obľúbeného kuchára si ju doma zvládnete pripraviť aj vy.
Keď sa rozhodol, že sa vráti z Paríža späť na Slovensko, všetci si mysleli, že sa zbláznil. Pavol Sekerka aj napriek tomu prišiel späť domov a to, čo sa naučil od gastronomickej špičky, dnes využíva u nás. Bol šéfkuchárom v michelinskej reštaurácii, dnes spolupracuje s lokálnymi farmármi, rád varí pre ľudí a robí všetko pre to, aby sa to naučil robiť čo najlepšie.
Najdôležitejšia je atmosféra
„Samotná hviezda (michelinská, pozn. red.) pre mňa nikdy nebola až taká podstatná. Dôležitejšie bolo, že som pracoval v podniku, v ktorom sa hostia cítili dobre. Neskromne vravím, že sme varili veľmi dobre, a suverénne poviem, že to bolo z top surovín, aké sa vo Francúzsku dali zohnať,“ prezradil obľúbený kuchár pre Hospodárske noviny.
Najradšej by bol, ak by sa mu v budúcnosti podarilo vytvoriť podobnú atmosféru aj vo vlastnej reštaurácii. Tá je preňho oveľa dôležitejšia ako samotné gastronomické ocenenie. Svoju vášeň pre varenie sa mu však už teraz darí zdieľať aj s verejnosťou.
„Konečne niečo, čo babička Berni hodnotí 10/10. Zvrchu chrumkavá, vo vnútri mäkká. Dovidenia. A čau leto,“ napísal k svojmu receptu na jemnú focacciu plnú chuti šéfkuchár Sekerka. Na Instagrame navyše prezradil, ako si rovnako lahodnú verziu môžete pripraviť aj vy doma.