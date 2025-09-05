S podpultovým peračníkom ste boli kráľom triedy. Obsah školskej tašky za socializmu by dnešné deti udivil - Dobré noviny
S podpultovým peračníkom ste boli kráľom triedy. Obsah školskej tašky za socializmu by dnešné deti udivil
S podpultovým peračníkom ste boli kráľom triedy. Obsah školskej tašky za socializmu by dnešné deti udivil

Dnes deti nosia ultramoderné tašky, my sme mali len koženku. A aj tak to malo svoje čaro.

Kým dnešní školáci nastupujú do tried s ergonomickými taškami plnými moderných vychytávok, generácia, ktorá chodila do školy v časoch socializmu, si vystačila s málom. Určite si spomínate na rovnaké zošity, verzatilky, peračníky na magnet, ale aj kožené aktovky, z ktorých niektoré, vďaka hrubej koži, vyzerali ako otcova taška na náradie. Spomeniete si, čo všetko ste do školy nosili vy?

Kožená aktovka a peračník na magnet?

Deti v 80. rokoch mali zväčša všetko rovnaké. Školské tašky, prezuvky aj peračníky vyzerali podobne a v obchodoch veľmi na výber nebolo, pripomína portál Maminka.cz. Rodičia tak boli radi, keď sa im podarilo zohnať model, ktorý sa aspoň trochu páčil.

Väčšina školských tašiek bola z koženky, ťažká a neergonomická, no vtedy si nikto nelámal hlavu nad tým, koľko knižky vážia. A keď sa niekomu podarilo získať peračník na magnet? Okamžite sa stal kráľom triedy. Nebol veľmi praktický – zmestilo sa doň minimum – no bol to vytúžený artikel, ktorý sa zháňal len ťažko. Podobne to bolo aj s viacposchodovými peračníkmi, ktoré sa dali kúpiť iba „spod pultu“.

Ako chutila klovatina?

Na stole každého školáka nechýbali drsné zošity s rovnakým dizajnom, do ktorých sa ručne rysovali okraje, ale aj perá, ktoré za sebou zanechávali atramentovú spúšť. Podobne na tom boli aj gumy, ktoré často viac rozmazávali, než gumovali, a „pijáky" sme síce mali používať na atrament, no väčšina z nás ich využívala radšej na kreslenie. A ak mal niekto plniace pero s pandou na vrchnáku či voňavé fixky? Ten bol najväčším frajerom.

Špeciálne miesto v taške mali aj kultové verzatilky, z ktorých sme si často vyrábali takzvané „flusačky" či klovatina – lepidlo, ktoré prilepilo všetko, čo sa dalo. Našli sa však aj odvážlivci, ktorí ho ochutnávali.

Smradľavá špongia a modré trenírky

Článok pokračuje na ďalšej strane...

