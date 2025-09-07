Umelá inteligencia už vie, kam sa v lete 2026 oplatí ísť na lacnú dovolenku. Odporúča aj európske Maldivy - Dobré noviny
Umelá inteligencia už vie, kam sa v lete 2026 oplatí ísť na lacnú dovolenku. Odporúča aj európske Maldivy
Umelá inteligencia už vie, kam sa v lete 2026 oplatí ísť na lacnú dovolenku. Odporúča aj európske Maldivy

Ilustračné zábery.
Ilustračné zábery. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Facebook - Ksamil Albania

V zozname nájdete stálice aj novinky.

Tohtoročné leto je už takmer na konci a mnohí z nás začínajú premýšľať, kam vyraziť na dovolenku budúci rok. Ak nechcete minúť celé úspory, máme pre vás dobrú správu – umelá inteligencia už dnes dokáže odhadnúť, ktoré európske destinácie budú v lete 2026 najlepšou kombináciou krásnych zážitkov a priaznivých cien. Na základe rebríčkov cestovateľských magazínov a analýzy trendov sa črtá niekoľko favoritov, kam sa oplatí vyraziť.

5. Lotyšsko – Riga so skrytou plážou

Ak hľadáte spojenie mesta a mora, Riga je skvelou voľbou. Krásne historické centrum, secesná architektúra a pláž Saulkrasti len kúsok od mesta vás potešia. A ceny? Stále veľmi príjemné. Saulkrasti ponúka ideálne miesto na letnú dovolenku s piesočnatými plážami, možnosťou prechádzok a cyklistiky pozdĺž pobrežia a pokojnou atmosférou, ktorá je vhodná pre rodiny a tých, ktorí hľadajú relax.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/visitbaltics.net/posts/pfbid0bWMRo2xiWsYKgg9RaqJhGKsLRXQqXW1SoPHEm9GRn3hDBduHLyYuBGrqdKibncw1l

4. Čierna Hora – Podgorica a pobrežie

Balkán si stále drží status „tajného pokladu“ a Čierna Hora sa nachádza v zozname najlacnejších európskych destinácii pre dovolenku v roku 2026. V Podgorici či pri mori vás čaká dobré jedlo za pár eur, dostupné ubytovanie a autentická balkánska atmosféra, ktorú v preplnených letoviskách nenájdete.

3. Turecko – Antalya

Dovolenka v Antalyi sa aj v roku 2026 oplatí. Turistický boom je mierny a konkurencia medzi rezortmi udržuje ceny prijateľné, najmä mimo hlavnej sezóny alebo v júni a septembri. Okrem iného sa pokračovanie trendu rozširovania nízkonákladových letov z Bratislavy, Viedne či Košíc. To znamená viac možností a často aj nižšie ceny leteniek než v posledných rokoch.

Turecké pobrežie spája nádherné pláže, historické pamiatky a rezorty všetkých kategórií. Výborný tip pre tých, ktorí chcú mať na dovolenke „všetko v jednom“.

