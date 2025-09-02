Má len 26 rokov, no stojí pred najťažším bojom. Roland prosí o pomoc na svojej ceste k drahej liečbe - Dobré noviny
Má len 26 rokov, no stojí pred najťažším bojom. Roland prosí o pomoc na svojej ceste k drahej liečbe
Má len 26 rokov, no stojí pred najťažším bojom. Roland prosí o pomoc na svojej ceste k drahej liečbe

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.

Sníva o tom, že bude opäť žiť život, ktorý má tak rád.

Vo veku, keď väčšina mladých plánuje budúcnosť, 26-ročný Roland zo Zemplína čelí najťažšiemu boju svojho života. Hoci sa celý život venoval športu a fitness, teraz bojuje o to najcennejšie. Diagnostikovali mu rakovinu lymfatických uzlín a jeho jedinou šancou je drahá imunoterapia. Bez pomoci to však nezvládne.

Nečakaná rana

„Volám sa Roland, mám 26 rokov a pochádzam zo Zemplína. Odjakživa som bol aktívny, mojím veľkým hobby je fitness a šport, ktoré mi vždy dodávali energiu a radosť zo života,“ rozpráva pre portál Donio s tým, že zdrvujúca správa prišla nečakane a úplne mu zmenila život.

Hoci sa nevzdáva, vie, že jedinou nádejou je imunoterapia liekom Keytruda, ktorá stojí tisíce eur. „Bojujem každý deň a aj keď sa snažím nevzdávať, pravda je, že bez pomoci to zvládnuť nedokážem. Liečba je finančne veľmi náročná a nedokážem si ju sám pokryť,“ povzdychol si. Žiaľ, zdravotná poisťovňa ju nehradí.

Každé euro má cenu zlata

